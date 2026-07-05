騎士已經正式開啟關於招募詹姆斯的計畫，其中一環就是承諾詹姆斯，會透過交易得到大兒子布朗尼（Bronny James），以達成實質意義上的「完美傳承」。

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NBA看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）情歸何處成為近期最大討論焦點，據悉詹姆斯已經將可能落點縮小到6隊，其中包含老東家克里夫蘭騎士。根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，騎士休賽季成為詹姆斯熱門下家之一，最大優勢在於過去與詹姆斯的高度連結，儘管詹姆斯先前曾透露，下一份合約金額並非重點，但面對各隊爭奪戰，團隊薪資逼近第2條硬上線的騎士，若再續約哈登（James Harden）情況下，最多只能為詹姆斯提供一份老將底薪，成為最大不確定性。史坦稍早於個人網站《TheStein Line》報導中提到，如果騎士最終簽下詹姆斯，球隊有意透過交易得到布朗尼，並會為此提前做好陣容規劃，以吸引詹姆斯加盟，文章中也寫明，騎士希望確保屆時陣中保留一個可用的正式陣容名額，以便在詹姆斯加盟的情況下，同時完成布朗尼的交易。現年21歲的布朗尼上季度過生涯第2個NBA球季，例行賽獲得42場出賽機會，包含1場先發，場均8.9分鐘內貢獻2.9分、0.5籃板與1.2助攻，季後賽則出戰8場，場均1.5分、0.4籃板、0.9助攻，投籃命中率50%。