我是廣告 請繼續往下閱讀

《辛普森家庭》重現《盜夢偵探》經典海報 一眼就被粉絲認出

▲《辛普森家庭》特別篇《Extreme Makeover：Homer Edition》以荷馬臉部拼貼大量角色與場景，向今敏經典動畫《盜夢偵探》海報致敬。（圖／Disney+）

▲《盜夢偵探》今年迎來上映20週年，故事描述心理治療師千葉敦子化身夢偵探「小辣椒」，深入夢境追查失控事件，經典海報也成為動畫史代表性的視覺設計之一。（圖／《盜夢偵探》）

《盜夢偵探》在演什麼？夢境與現實逐漸失控

▲《盜夢偵探》以夢境與現實交錯的超現實敘事聞名，充滿蒙太奇剪接與奇幻視覺演出，被譽為今敏最具代表性的動畫電影之一。（圖／《盜夢偵探》）

▲《盜夢偵探》主角千葉敦子在夢境中化身神秘的「夢偵探」小辣椒（Paprika），穿梭現實與夢境之間，替患者進行心理治療。（圖／《盜夢偵探》）

已故日本動畫導演「今敏」對全球動畫的影響力依舊不減，美國長壽動畫《辛普森家庭》近日推出最新特別篇《Extreme Makeover： Homer Edition》，宣傳海報曝光後引發熱議，原因就在於整體構圖幾乎重現今敏經典動畫電影《盜夢偵探》（Paprika）的海報設計，讓不少動畫迷一眼認出，大讚製作團隊「太懂了」。值得一提的是，廣受影迷歡迎的《盜夢偵探》，今年迎來上映20週年，宣布推出4K數位修復版，將於8月7日在日本重新上映。《辛普森家庭》最新特別篇《Extreme Makeover：Homer Edition》宣傳海報，以主角荷馬（Homer）的大臉作為主體，臉部內部塞滿大量角色、場景與各式細節元素，整體構圖與《盜夢偵探》海報如出一轍。《盜夢偵探》的經典海報則是以女主角「夢偵探」小辣椒（Paprika）的臉龐為主體，臉部由各種夢境、人物及奇幻意象拼貼而成，不僅象徵電影中夢境與現實交錯的世界，也是動畫史上最具代表性的海報設計之一。消息曝光後，許多網友紛紛留言表示，「一眼就知道是在致敬《盜夢偵探》」、「今敏真的影響了一整個世代」、「動畫迷秒懂」。《盜夢偵探》改編自日本小說家筒井康隆同名作品，由今敏執導、MADHOUSE製作，2006年上映，也是今敏生前最後一部動畫長片。故事描述精神醫療研究所研發出能夠進入他人夢境、進行心理治療的裝置「DC Mini」，主角千葉敦子平時是心理治療醫師，在夢境中則化身神秘的「夢偵探」小辣椒，透過夢境替患者治療心理創傷。然而，尚未核准使用的DC Mini突然遭人竊取，不僅可操控他人的夢境與記憶，更讓夢境開始侵蝕現實世界，許多研究人員接連陷入同一場離奇的「集體夢境」，為了阻止世界失控，小辣椒深入夢境追查真相，揭開幕後黑手的陰謀。電影融合夢境、現實與潛意識，以充滿想像力的視覺效果、快速蒙太奇剪接及超現實敘事聞名，至今仍被視為動畫史上的經典作品，也深深影響後世動畫與電影創作者。2026年適逢《盜夢偵探》上映20週年，官方宣布推出4K數位修復版，將於8月7日起在日本戲院上映。