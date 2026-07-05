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俄羅斯正策劃對波蘭發動攻擊，英媒每日電訊報以及波蘭當地媒體紛紛披露，波蘭官員已接獲美國情報，指出俄羅斯可能以飛彈或無人機攻擊波蘭基礎設施，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也透露，接下來幾個月是關鍵期。根據BBC報導，圖斯克表示，面對來自俄羅斯的威脅，波蘭正針對各種劇本進行準備；圖斯克表示，「我無意嚇唬任何人，但由於戰爭性質的轉變，未來幾個月確實可能非常關鍵。這種擔憂在波羅的海國家尤為明顯」；他提到，絕不能忽視這些威脅，有賴盟友提供的資訊，他們對這些威脅相當了解波蘭媒體《Onet》報導，接近波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的消息人士透露，美國已就一項針對波蘭的襲擊陰謀，向華沙當局發出過數次警告。報導也提到，俄方可能使用無人機襲擊如發電站等關鍵基礎設施，或發動假空襲來迫使波蘭啟動其防空系統；一位波蘭情報人士則表示，極端情況下可能在邊境地區有混合攻擊情況發生，也不排除常規的軍事攻擊方式，俄羅斯或白俄羅斯軍隊參與武裝入侵；同時，俄羅斯可能會將入侵事件描述為由於GPS故障而意外闖入波蘭領土，或者謊稱為執行救援故障的直升機任務。對此，美國白宮與國務院未有公開回應。英媒《每日電訊報》稍早引述美國情報指出，莫斯科當局正計畫在波蘭發動武裝行動，以測試北大西洋公約組織（NATO）的決心，內容指出，波蘭的基礎設施可能會遭到飛彈或無人機襲擊，俄方甚至可能派遣士兵進入這個北約成員國。報導分析，此舉的目的在向烏克蘭的西方盟友施壓，迫使他們暫停對烏克蘭的援助。圖斯克早在今年4月接受《金融時報》訪問時就曾透露，俄羅斯可能會在「幾個月內」對北約成員國發動襲擊。副總理西科爾斯基（Radek Sikorski）也在6月底接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，不排除俄羅斯在未來兩年內發動「假旗行動」（false flag），以此為藉口對北約國家發動進攻。波蘭總統納夫羅茨基預計下週前往土耳其，與聯盟的其他成員國領袖一同出席北約峰會。北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）表示，這場集會將展現歐洲國家正認真對待美國總統川普（Donald Trump）長期以來要求增加國防開支的呼籲；同時，各國領袖預計也將承諾繼續為烏克蘭的武器提供資金。波羅的海國家先前也已坦承容易受到俄羅斯的攻擊，拉脫維亞媒體在6月報導稱，其情報機構已發出警告，指莫斯科正計畫在該地區或波蘭進行軍事挑釁。立陶宛駐北約大使週四接受該國公共廣播電視台（LRT）訪問時則指出，相較於傳統的軍事進攻，俄羅斯更可能採取飛彈或無人機入侵等「混合戰」（hybrid warfare）手段。根據《北約第七條款》（應為第五條款，Article 5）規定，對任何一個成員國的武裝攻擊，都將被視為對全體成員國的攻擊，各國將共同採取防衛行動。