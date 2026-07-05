我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魔神龍今日先發用101球主投8局僅被敲零星3安，雖在4局上因連續保送和1安打失分，但優質表現仍成為味全的致勝功臣之一。（圖片提供/味全龍）

▲魔神龍賽後受邀站上舞台分享今日好表現，他在台上和球迷喊話：「大家明早8點都要起床！你們都必須支持墨西哥喔！」（圖片提供/味全龍）

中華職棒味全龍今（5）日5：3擊敗富邦悍將，斬斷聯盟勝投王李東洺連勝，魔神龍今日8局僅失2分（1責失分）成為致勝功臣之一，他賽後也站上舞台接受表揚，並喊話邀請味全龍迷明早8點一起起床觀看母國墨西哥與英格蘭的足球世界盃比賽，他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時預測墨西哥會1：0踢退英格蘭，並發出「祭品文」，如果墨西哥贏球他會再購買一件母國國家隊球衣。魔神龍今日先發用101球主投8局僅被敲零星3安，雖在4局上因連續保送和1安打失分，但優質表現仍成為味全斬斷李東洺連勝的致勝功臣之一。魔神龍表示當然知道李東洺本季表現十分亮眼，但此役和他同場先發沒有想太多，「我覺得他今年做得很好，也很為他感到開心，不過對於我們球隊來說，就是要把這場比賽當成平常的一戰，做好自己的工作。」此役投出本季最長局數，賽中是否曾動念挑戰完投，魔神龍則認為，今年到目前為止手臂及整體身體狀況都很好，確實今天或許有機會投完9局，但因為已有比分差，加上天氣炎熱，「所以我也想適可而止就好，投手教練納瓦洛跟我說今天結束了的時候，我也欣然接受。」魔神龍此役雖沒有獲選賽後MVP，但他仍受邀站上舞台分享今日好表現，由於他十分熱衷足球，是母國墨西哥國家隊的球迷，他也在台上和球迷喊話：「大家明早8點都要起床！你們都必須支持墨西哥喔！」魔神龍先前接受訪問時曾說只要世足那天有墨西哥的比賽，他都會穿著能代表國家隊的球衣，力挺他的家鄉。明日中職休兵日他也表示會盡可能起床觀看比賽，並預測墨西哥會以1：0擊敗英格蘭，還發出祭品文，「我只有一件墨西哥球衣，如果明天他們贏球，我就再買一件！」