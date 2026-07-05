68歲資深媒體人李艷秋擔任過華視主播，並主持《每日一字》、《新聞夜總會》等節目廣為人知，曾經數度榮獲金鐘獎，沒想到，淡出幕前多年的她，近日傳出不能行走、淪為農婦、晚年淒涼的消息，對此，本人親自發聲闢謠：「江湖行走，恩怨難免。」
網路傳假消息驚動親友 李艷秋決定採取行動
李艷秋今（5）日發文透露，朋友問她最近又得罪誰，原來網路上盛傳她已經不能行走、人生悲慘、淪為農婦、晚年淒涼，李艷秋表示自己不以為意，給了友人自以為瀟灑的答案，「江湖行走，恩怨難免」，她說這樣的假消息，每年都會出現好幾次，以往自己都不理會，免得助長點閱率，但這次散發得太廣，驚動並打擾到海內外朋友們及親友，讓她很不安。
因此，李艷秋說自己決定採取行動，但在打假的過程中她很沮喪，因為現在的自媒體不像她所熟知的報導者有名有姓、有頭銜、有單位，人人可以去抗議、要求更正、甚至提告，現在隨便發個假消息，完全不用求證，當事人無處可告、無人可告，告了也無法可管。
向各大平台檢舉沒用 李艷秋：勿點擊和轉發
李艷秋對YouTube、Meta、IG等社群平台發出檢舉，希望能將假訊息下架，「我深知假訊息換個帳號就能再生，但我很想看看這些賺得滿缽滿盆的媒體巨獸，有沒有一絲責任心？答案是當然沒有，我只是在跟機器人問答，他們只服務廣告客戶，不處理一般客服。弔詭的是，我先前被莫名停權好幾次，原因是有人不喜歡我的文章去檢舉，平台就立刻照辦。」
眼看檢舉沒有任何效果，李艷秋無奈地說：「我預計這些假訊息會一直掛在網上，我只能提醒朋友們，不要點進去為他們賺錢，更不要轉發。」她也檢討為什麼總被人拿來當工具，朋友跟她說「妳不露面，連張照片也不發，久久寫篇文章還看心情，沒別的問題，就是太懶了」。
對此，李艷秋分享最近練重訓、與老公李濤遊長江、去佛光山惠中寺演說的照片，並說「我真的很好，謝謝大家關心，打擾了」，承諾自己未來會勤奮一點更新粉專，「不過，我很確定會得罪人，搞不好沒幾天連這個唯一的園地也被沒收了！」
資料來源：李艷秋的新聞夜總會臉書
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李艷秋今（5）日發文透露，朋友問她最近又得罪誰，原來網路上盛傳她已經不能行走、人生悲慘、淪為農婦、晚年淒涼，李艷秋表示自己不以為意，給了友人自以為瀟灑的答案，「江湖行走，恩怨難免」，她說這樣的假消息，每年都會出現好幾次，以往自己都不理會，免得助長點閱率，但這次散發得太廣，驚動並打擾到海內外朋友們及親友，讓她很不安。
因此，李艷秋說自己決定採取行動，但在打假的過程中她很沮喪，因為現在的自媒體不像她所熟知的報導者有名有姓、有頭銜、有單位，人人可以去抗議、要求更正、甚至提告，現在隨便發個假消息，完全不用求證，當事人無處可告、無人可告，告了也無法可管。
李艷秋對YouTube、Meta、IG等社群平台發出檢舉，希望能將假訊息下架，「我深知假訊息換個帳號就能再生，但我很想看看這些賺得滿缽滿盆的媒體巨獸，有沒有一絲責任心？答案是當然沒有，我只是在跟機器人問答，他們只服務廣告客戶，不處理一般客服。弔詭的是，我先前被莫名停權好幾次，原因是有人不喜歡我的文章去檢舉，平台就立刻照辦。」
眼看檢舉沒有任何效果，李艷秋無奈地說：「我預計這些假訊息會一直掛在網上，我只能提醒朋友們，不要點進去為他們賺錢，更不要轉發。」她也檢討為什麼總被人拿來當工具，朋友跟她說「妳不露面，連張照片也不發，久久寫篇文章還看心情，沒別的問題，就是太懶了」。
對此，李艷秋分享最近練重訓、與老公李濤遊長江、去佛光山惠中寺演說的照片，並說「我真的很好，謝謝大家關心，打擾了」，承諾自己未來會勤奮一點更新粉專，「不過，我很確定會得罪人，搞不好沒幾天連這個唯一的園地也被沒收了！」