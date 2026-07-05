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強烈颱風巴威來勢洶洶，颱風眼清晰可見，7級風暴風半徑來到320公里，規模相當驚人。關島和塞班島等美國在太平洋的軍事島嶼將被正面襲擊，已有追風達人前往島上目睹巴威最巔峰姿態，當地最新狀況曝光。根據關島每日郵報報導，美國國家氣象局（NWS）關島預報辦公室科學官員艾德萊特（Brandon Aydlett）於當地時間週日（5日）晚間表示，預計強烈颱風「巴威」（Super Typhoon Bavi）的颱風中心將通過羅塔島（Rota）與天寧島（Tinian）之間的海域經過，由於颱風路徑在下午期間有些向北漂移，最終鎖定穿過上述兩座島嶼之間。他表示，這項路徑修正對關島的影響變化不大，氣象預報員仍預估關島將面臨強烈暴風圈侵襲，但對羅塔島、天寧島以及塞班島（Saipan）而言，面臨的威脅與風險更是大幅提高。艾德萊特警告，「這三座島嶼的居民最終的防颱準備，應該是繼續待在避難所中，並做好應對最惡劣災情的準備。因為路徑只要再往北或往南出現任何輕微偏轉，都可能為當地島嶼帶來災難性強風。」除了強風，暴雨是另一大威脅。艾德萊特指出，週日晚間移入的雲系雨帶已變得更加猛烈且持續，導致排水系統無法負荷，部分街道積水嚴重，預估從週日下午至週二期間，該地區總降雨量恐高達16英寸（約400毫米），陡峭地形需嚴防土石流。國家氣象局對關島、羅塔島、天寧島和塞班島發布的「洪水預警」（Flood Watch）將持續至週二深夜。關島和塞班島目前最新情況如何？在社群平台X上，已有網友貼出關島度假勝地杜夢灣(Tumon Bay)風雨情形，可看到儘管巴威颱風在當地時間下午距離仍有將近300公里時，風雨就已逐漸加強，到了晚上風雨更是愈來愈兇猛，且塞班島距離颱風中心附近仍有約200公里的距離。在X平台上有數萬人追蹤的美國追風達人霍爾（Jordan Hall）也貼出下午在塞班島街頭的景象，可看到大多數人皆已至室內避難，街上人車不多，商店關閉，門窗都封上了木板，人們正趕回家，且已能感受到風雨；由於塞班島4月才受到辛樂克颱風侵襲，他提到，街道旁還有房屋看來有些受損，但在12小時將會受到另一波災難型的風暴侵襲。他在稍早也透露，塞班島已出現停電情況。