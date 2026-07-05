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樂天桃猿4：2中信兄弟

台鋼雄鷹4：1統一獅

味全龍5：3富邦悍將

中華職棒本週末三連戰最終戰，樂天桃猿陳晨威首局砲轟勝騎士，加上林立「鐵支」打擊率百分百表現，4：2擊敗中信兄弟。味全龍則斬斷聯盟勝投王李東洺連勝之路，靠著郭天信、朱育賢、陳子豪3轟狙擊李東洺奠定勝基，5：3力退富邦悍將。⚾️7/5中職戰果：樂天桃猿主力球員林立今年球季因傷勢幾乎缺席整個上半季，上半季尾聲回歸戰線的他今日打擊率百分百，中信兄弟沒有投手可以解決他，繳出單場4打數4安打「鐵支」超狂表現。隊友陳晨威則敲出一發全壘打及犧牲打貢獻3打點。樂天本土投手群今日接力登板，曾家輝先發5.2局僅被敲2安但投出5次四壞、2次觸身球保送，失掉1分。莊昕諺則因連續2安打和犧牲打失1分，但陳冠宇、朱承洋8、9兩局都賞給黃衫軍三上三下，終場樂天4：2擊敗兄弟。富邦悍將本土王牌李東洺是本季截至目前的聯盟勝投王，賽前已完成10連勝，今日先發卻被狂龍打線狙擊。1局下郭天信瞄準首球敲出首局、首打席、首球全壘打先馳得點，第2、3兩局雖未能得分，但第4局首位打者朱育賢開轟，2出局後陳子豪也炸裂本季第1轟。李東洺登板僅投4.1局挨3轟失4分退場，無緣續寫連勝紀錄。味全先發投手魔神龍雖在第4局出現亂流，連續兩次保送後被王苡丞打下2分，但此役用101球主投8局僅被敲3安，超優質先發表現幫助味全終場5：3擊敗富邦。台鋼雄鷹主場迎戰統一獅，洋投坎南此役用97球力投7局無失分，僅被敲5安、送出4三振，完全封鎖獅隊打線，賽後收下本季第5勝與單場MVP。台鋼打線則在比賽前半段全力提供火力支援。首局靠著曾子祐保送、王博玄安打與吳念庭的犧牲打先馳得點。3、4兩局攻勢再起，憑藉安打串聯與連續4安猛攻，搭配滿壘時的保送，一舉打退獅隊先發林詔恩，攻下4分奠定勝基。獅隊打線則全場受制，僅在9局上追回1分，終場台鋼便以4：1帶走勝利。