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貓咪飼料總是吃不完！原來是嗅覺在作祟

▲貓咪的生理構造上非常容易產生「嗅覺適應」，一旦習慣了某種飼料的氣味，就會導致明明肚子還裝得下，就不想繼續吃了。（圖／記者潘毅攝）

要如何改善貓咪挑食問題？靠氣味交互培養

▲宮崎教授研發出一款「雙層飼料碗」，上方放置跟原本一樣的舊款飼料，下方則放置其他不同品牌的飼料，只有氣味會向上飄散，並且進行實驗。（圖／翻攝畫面）

家中有養貓咪的飼主，一定天天都能看到家裡飼料碗總剩下大約 1/3 的飼料，而主子們寧願挨餓也不吃，許多人更為此煩惱不已。對此，近期就有日本專家研究出貓咪「挑食原因」，在於嗅覺上的疲乏，同時也找出了解決問題的方法，未來再也不怕飼料買了貓咪吃不完！日本岩手大學農學部的宮崎雅雄教授，2026年發表了一項研究成果，團隊針對貓咪的「為什麼會把飼料吃剩？」展開實驗，結果發現貓咪每餐都面對完全相同的飼料時，進食量就會出現明顯下滑，但只要一更換新飼料，食量就會有所回升。看到這或許會有許多飼主想問，舊的飼料就還沒吃完，那這樣不是很浪費嗎？對此，宮崎教授研發出一款「雙層飼料碗」，上方放置跟原本一樣的舊款飼料，下方則放置其他不同品牌的飼料，只有氣味會向上飄散，但貓咪實際上只能吃到上層的食物。初期測試： 兩組貓咪的雙層碗上下層都裝著相同的飼料，隨著時間推移，貓咪的食量都如同預期逐漸下滑。氣味變換： 將其中一組貓咪的「下層飼料」偷偷更換為其他飼料，讓散發出來的氣味產生改變。實驗結果： 這組貓咪在聞到新氣味後，食量也逐漸恢復。不過實際上兩組貓咪吃進嘴的都是同款飼料，只有氣味出現改變，結果證實，只要改變貓咪進食聞到的氣味，就算不更換飼料，也能改善牠們吃幾口就不吃的現象。宮崎教授解釋，貓咪的生理構造上非常容易產生「嗅覺適應」，一旦習慣了某種飼料的氣味，就會導致明明肚子還裝得下，就不想繼續吃了，這時候只要有新的氣味刺激，就能重新點燃牠們對食物的興趣。這次研究最主要能造福到一些生病的貓咪，有許多生病的貓因為健康限制，只能進食特定配方的處方飼料，但長期下來單一氣味，也讓貓咪食慾不振，進食量不足，反倒讓病情更加嚴峻。宮崎教授也認為，這項發現未來若能應用，比如使用雙層碗，或許就能透過單純改變氣味方式，讓貓咪願意進食。下次如果家中主子又把飼料吃剩，大家不妨試試這個方法，自製雙層碗讓氣味更換，買好兩款飼料交互餵食，就能在不浪費飼料的情況下，讓主子心甘情願吃飽飽。