2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）16強淘汰賽開踢，台灣時間7月7日凌晨3點，將上演一場「伊比利半島內戰」，由西班牙對決葡萄牙。據葡萄牙媒體報導，西班牙主力門將西蒙（Unai Simón）認為，目前的葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）已經不是6、7年前的全盛期，但西蒙仍不敢大意，直言團隊必須盡可能讓C羅遠離禁區，「只要進了禁區，不論是完成終結、尋找滲透傳球，還是拉開空間，他自己一個人就能搞定。」
世界盃16強上演伊比利半島內戰 西蒙看C羅：「已經過了全盛期」
西班牙將在台灣時間7日凌晨34點，交手強敵葡萄牙。據葡萄牙媒體《O Jogo》報導，西班牙門將西蒙在兩軍交手前表示，「我們在這次世界盃看到的C羅，已經不是6、7年前處於全盛時期的那個他了。」雖然口中這樣說，但西蒙解釋，團隊仍必須盡可能讓C羅遠離禁區，「在歐國聯決賽時，他在禁區內得到一次機會就進球了。他擁有那種人人都希望自己球隊能具備的進球能力。」
談到C羅的厲害之處，西蒙表示，「只要進了禁區，不論是完成終結、尋找滲透傳球，還是拉開空間，他自己一個人就能搞定。他擁有非常豐富的經驗，而且和隊友們並肩作戰多年，彼此默契十足。」西蒙認為，只要被C羅踏入禁區，就會成為決定性的存在，「他對這些局面的解讀能力極強，我們必須做好應對一切的準備。」
不認為世界盃是C羅「最後一舞」 西蒙：「不圍繞媒體炒作」
儘管這場比賽意味著其中一方將被淘汰，但西蒙認為，這不會是現年41歲的C羅追求世界冠軍夢想的「最後一舞」。此外，他明確保證，自己「絕不」認為葡萄牙與西班牙之間的這場大戰，會導致C羅與世界冠軍夢想就此告別，「我不覺得這是C羅的最後一舞。每一場比賽都是不同的，最重要的是專注於比賽本身，而不是圍繞在比賽周圍的媒體炒作。」
西蒙連續519分鐘未失球 打破世界盃紀錄
西蒙在本屆賽事中擔任西班牙的主力門將，他締造了連續519分鐘一球未失的驚人紀錄，打破了過去在1990年義大利世界盃上，由曾加（Walter Zenga）所保持的歷史最高紀錄（517分鐘不失球），寫下了全新歷史。西班牙與葡萄牙曾在2024-2025賽季的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）決賽中交手，當時由葡萄牙奪冠。
西蒙認為，「他們（葡萄牙）的踢法會和歐國聯時非常相似。我們要做好準備，專注於自己的球風，並清楚必須踢出一場完美的比賽，不能犯錯。如果我們最終不得不止步於此，那也必須是因為他們實力比我們強，而不是因為我們自己送出機會。」
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西班牙將在台灣時間7日凌晨34點，交手強敵葡萄牙。據葡萄牙媒體《O Jogo》報導，西班牙門將西蒙在兩軍交手前表示，「我們在這次世界盃看到的C羅，已經不是6、7年前處於全盛時期的那個他了。」雖然口中這樣說，但西蒙解釋，團隊仍必須盡可能讓C羅遠離禁區，「在歐國聯決賽時，他在禁區內得到一次機會就進球了。他擁有那種人人都希望自己球隊能具備的進球能力。」
談到C羅的厲害之處，西蒙表示，「只要進了禁區，不論是完成終結、尋找滲透傳球，還是拉開空間，他自己一個人就能搞定。他擁有非常豐富的經驗，而且和隊友們並肩作戰多年，彼此默契十足。」西蒙認為，只要被C羅踏入禁區，就會成為決定性的存在，「他對這些局面的解讀能力極強，我們必須做好應對一切的準備。」
儘管這場比賽意味著其中一方將被淘汰，但西蒙認為，這不會是現年41歲的C羅追求世界冠軍夢想的「最後一舞」。此外，他明確保證，自己「絕不」認為葡萄牙與西班牙之間的這場大戰，會導致C羅與世界冠軍夢想就此告別，「我不覺得這是C羅的最後一舞。每一場比賽都是不同的，最重要的是專注於比賽本身，而不是圍繞在比賽周圍的媒體炒作。」
西蒙連續519分鐘未失球 打破世界盃紀錄
西蒙在本屆賽事中擔任西班牙的主力門將，他締造了連續519分鐘一球未失的驚人紀錄，打破了過去在1990年義大利世界盃上，由曾加（Walter Zenga）所保持的歷史最高紀錄（517分鐘不失球），寫下了全新歷史。西班牙與葡萄牙曾在2024-2025賽季的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）決賽中交手，當時由葡萄牙奪冠。
西蒙認為，「他們（葡萄牙）的踢法會和歐國聯時非常相似。我們要做好準備，專注於自己的球風，並清楚必須踢出一場完美的比賽，不能犯錯。如果我們最終不得不止步於此，那也必須是因為他們實力比我們強，而不是因為我們自己送出機會。」
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