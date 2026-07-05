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2026世界盃足球賽16強淘汰賽，墨西哥對英格蘭的比賽將在台灣時間7月6日上午8點開戰，這場比賽在墨西哥城的阿茲特克體育場舉行。賽前最後一晚，墨西哥隊球迷再度動用地主優勢，大批人潮團團包圍英格蘭隊入住的飯店外，球迷瘋狂放煙火並敲鑼打鼓，試圖干擾英格蘭隊球員睡覺。根據ESPN報導，在上周三晚間墨西哥與厄瓜多隊進行32強淘汰賽之前，墨西哥球迷曾使用擴音器、喇叭和摩托車試圖干擾厄瓜多爾球員的睡眠。因此，英格蘭隊一直希望對他們的比賽能夠將飯店地點保密。然而，當英格蘭隊抵達入住飯店時，數百名墨西哥隊球迷已經在那裡了，許多人發出噓聲，有人高喊「墨西哥」。約有至少200人聚集在飯店附近，而在飯店周圍設有圍欄，國民警衛隊成員在圍欄旁列隊守衛防範激進球迷，警方還在飯店附近使用了警犬和無人機戒備。但這些防衛並未能攔阻墨西哥隊球迷的噪音，在英格蘭隊下榻的JW萬豪酒店外，許多墨西哥人再度使用煙火槍放煙火，甚至在飯店外敲鑼打鼓，只見警力越來越多，甚至有部分球迷不滿警方打擾他們的興致，甚至有肢體上的推擠。在上週墨西哥球迷對厄瓜多隊進行噪音干擾後，厄瓜多足協發布嚴正聲明，並向國際足總FIFA抗議，痛批「這種行為與世界盃應體現的公平競爭、平等和團結原則背道而馳」，呼籲有關當局應立即採取必要措施，保護其球員與教練團的安全。對於墨西哥球迷試圖製造噪音，英媒太陽報報導，英格蘭安保團隊表示，試圖讓打擾球隊睡眠的嘗試，幾乎沒有產生任何影響。