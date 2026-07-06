我是廣告 請繼續往下閱讀

世界盃16強賽對戰圖表

▲2026世界盃16淘汰賽7月6日賽事結束後，最新晉級狀況與對戰組合樹狀圖。（圖／FIFA官網）

2026世界盃7/7美國VS比利時基本資訊

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

美國、比利時世界盃小組賽表現如何？

美國VS比利時戰力焦點分析

▲美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）（左）在32強領到紅牌本場遭禁賽，對美國隊是極大打擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲比利時超級巨星盧卡庫（Romelu Lukaku），本屆賽事多以替補或下半場關鍵重武器登場，並在過去兩場比賽皆有進球。（圖／美聯社／達志影像）

美國VS比利時預計先發名單與傷兵名單

美國VS比利時之戰亮點與結果預測

2026世界盃美國國家隊球員名單

2026世界盃比利時國家隊球員名單

2026世界盃7/7 16強淘汰賽賽程表

對戰組合 時間 轉播單位 地點 葡萄牙 西班牙 3:00 AM FOX Tele FOX One 美國達拉斯體育場 美國 比利時 8:00 AM FOX Tele FOX One 西雅圖體育場

台灣2026世界盃轉播平台總整理

播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽，美國將對決「歐洲紅魔」比利時。這場大戰將於西雅圖球場（Lumen Field）開打，勝者將前進最終8強，面對葡萄牙與西班牙之間的勝者。《NOWNEWS》以下為讀者整理美國VS比利時16強淘汰賽「戰力分析、預測先發名單及轉播資訊」等完整懶人包。對戰組合：美國 vs 比利時（2026世界盃16強淘汰賽）比賽時間：台灣時間2026年7月7日 上午8點比賽地點：美國西雅圖體育場美國與比利時在國際賽事歷史上共交手過7次。整體戰績上，比利時取得6勝1敗，佔據壓倒性優勢。兩隊在世界盃歷史上曾有過2次對決，雙方各取1勝，最近一次在2014年巴西世界盃，比利時歷經延長賽2：1擊敗美國。作為東道主之一，美國隊在分組賽前兩場展現了極佳的競技狀態與主場氣勢，雖然最後一場大意失荊州，但仍憑藉淨勝球與積分優勢奪得小組頭名。表現總結：美國隊在小組賽中狂轟 8 球，進攻端在隊長普利西奇的串聯以及前鋒巴洛根的衝擊下極具威脅。然而，最後一輪丟掉 3 球也暴露了其防線在面對歐洲強隊反擊時的選位與穩定性仍有隱憂。「歐洲紅魔」比利時在小組賽前期的表現令人捏了一把冷汗，進攻端顯得相當慢熱，直到最後一輪才終於迎來大爆發。表現總結：比利時在前兩輪僅拿 2 分且只進 1 球，暴露出球隊「慢熱」與破大巴能力下滑的缺點。但第三輪大勝紐西蘭一役不僅拿到了最關鍵的 3 分，更刷足了淨勝球，硬是超越同組對手搶下小組第一。總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）為美國隊注入強烈的高位逼搶與控球體系，但在這場硬仗中，他們面臨極大的陣容考驗。三中衛防守體系（Richards-Ream-Freeman）：美國隊本屆主打三中衛，由經驗豐富的里姆（Tim Ream）與頂級後衛理查茲（Chris Richards）坐鎮。這套體系在小組賽對澳洲及32強對波士尼亞時皆零封對手，是主場作戰的防守底氣。但面對比利時強大的反擊與快速轉換，這條防線的轉身速度與橫向補位將遭受極大考驗。進攻線頂尖主力缺陣：頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）在32強領到紅牌本場遭禁賽，這對已在本屆賽事攻入 3 球的他和美國隊是極大打擊。預計將由培皮（Ricardo Pepi）頂替首發前鋒。培皮必須展現更強的禁區支點能力，才能解放邊路的普利西奇（Christian Pulisic）。中場大閘的絞殺：麥肯尼（Weston McKennie）與泰勒·亞當斯（Tyler Adams）必須在防守中場位置築起高牆，全力阻斷德布勞內的傳球路線。麥肯尼在 3 月對陣比利時的友誼賽中曾率先破門，他的後插上進攻也是美國隊的祕密武器。總教練Rudi Garcia率領的「歐洲紅魔」比利時雖然主力陣容核心年齡偏高，但球隊在淘汰賽展現出的抗壓韌性極其驚人。絕對的核心大腦：德布勞內（Kevin De Bruyne）：即便34歲，德布勞內依然是場上的絕對主宰。只要美國隊的逼搶稍有鬆懈，他就能利用直塞球精準撕裂美國隊的三中衛防線。狀態火熱的中場與邊路：隊長蒂萊曼斯（Youri Tielemans）在 32 強對陣塞內加爾時梅開二度，腳風正順；邊路多庫（Jérémy Doku）的爆發力與 1v1 突破能力，將會全力拉扯美國隊兩翼的防守。終結比賽的「替補神兵」盧卡庫（Romelu Lukaku）：盧卡庫在本屆賽事多以替補或下半場關鍵重武器登場，並在過去兩場比賽皆有進球。當下半場美國隊防線體能下滑時，盧卡庫強悍的身體對抗與衝擊力將會是毀滅性的。巴洛根（Folarin Balogun）｜前鋒（核心禁賽）狀態：確定缺席。原因：在32強淘汰賽對陣波士尼亞與赫塞哥維納時領到爭議性紅牌，本場遭遇紅牌禁賽。這對已在賽事中攻入3球的美國隊第一得分手來說是極其沉重的打擊。泰勒·亞當斯（Tyler Adams）＆ 坦納·泰斯曼（Tanner Tessmann）｜中場狀態：雖有傷病史或帶傷在身，但亞當斯目前仍在淘汰賽陣容中全力支撐。普利西奇（Christian Pulisic）｜邊鋒狀態：預計先發。此前雖受到輕微小腿傷勢困擾，但已經無礙，將繼續領銜鋒線。目前比利時隊在淘汰賽階段陣容相對齊整，主要核心球員如德布勞內（De Bruyne）、盧卡庫（Lukaku）、蒂萊曼斯（Tielemans）皆處於可出戰狀態，未傳出核心主力的重大傷停。美國隊：預計陣容（3-4-2-1 或 3-5-2）總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）預計將維持他引以為傲的三中衛防守體系。門將： 麥特·弗里斯（Matt Freese）後衛（三中衛）： 亞歷克斯·弗里曼（Alex Freeman）、蒂姆·里姆（Tim Ream）、克里斯·理查茲（Chris Richards）中場/翼衛： 安東尼·羅賓遜（Antonee Robinson）、塞爾吉尼奧·德斯特（Sergiño Dest）、泰勒·亞當斯（Tyler Adams）、威斯頓·麥肯尼（Weston McKennie）前腰/組織： 馬利克·蒂爾曼（Malik Tillman）、克里斯蒂安·普利西奇（Christian Pulisic）前鋒： Ricardo Pepi（培皮，頂替禁賽的巴洛根）歐洲紅魔預計將排出經驗豐富的陣容，利用高效率的中場控制力來壓制地主的逼搶。門將： 蒂博·庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）後衛： 蒂莫西·卡斯塔涅（Timothy Castagne）、亞瑟·劇院（Arthur Theate）、布蘭登·梅chele（Brandon Mechele）、馬克西姆·德庫伊佩爾（Maxim De Cuyper）防守中場： 漢斯·瓦納肯（Hans Vanaken）、尤里·蒂萊曼斯（Youri Tielemans）進攻中場/邊鋒： 萊安德羅·特羅薩德（Leandro Trossard）、凱文·德布勞內（Kevin De Bruyne）、傑里米·多庫（Jérémy Doku）前鋒： 查爾斯·德凱特拉雷（Charles De Ketelaere，老將盧卡庫預計同樣會在下半場作為替補奇兵登場）雖然美國隊擁有狂熱的主場優勢和強大的反擊銳度，但巴洛根的禁賽極大地削弱前場的終結能力。比利時憑藉德布勞內的組織核心能力，以及在淘汰賽中更為深厚的板凳深度與大賽經驗，更有機會在常規時間後段或延長賽中以一球之差險勝，晉級8強。麥特·特納（Matt Turner）- 新英格蘭革命 / 美國麥特·弗里斯（Matt Freese）- 紐約城FC / 美國克里斯·布拉迪（Chris Brady）- 芝加哥火焰 / 美國🛡️塞爾吉尼奧·德斯特（Sergiño Dest）- PSV恩荷芬 / 荷蘭克里斯·理查茲（Chris Richards）- 水晶宮 / 英格蘭安東尼·「絕地」·羅賓遜（Antonee "Jedi" Robinson）- 富勒姆 / 英格蘭奧斯頓·特拉斯蒂（Auston Trusty）- 塞爾提克 / 蘇格蘭麥爾斯·羅賓遜（Miles Robinson）- 辛辛那提FC / 美國蒂姆·里姆（Tim Ream）- 夏洛特FC / 美國亞歷克斯·弗里曼（Alex Freeman）- 比利亞雷亞爾 / 西班牙麥克斯·阿夫斯滕（Max Arfsten）- 哥倫布機員 / 美國馬克·麥肯齊（Mark McKenzie）- 圖盧茲 / 法國喬·斯卡利（Joe Scally）- 門興格拉德巴赫 / 德國⚙️泰勒·亞當斯（Tyler Adams）- 伯恩茅斯 / 英格蘭喬瓦尼·雷納（Gio Reyna）- 門興格拉德巴赫 / 德國威斯頓·麥肯尼（Weston McKennie）- 尤文圖斯 / 義大利塞巴斯蒂安·貝哈爾特（Sebastian Berhalter）- 溫哥華白浪 / 加拿大克里斯蒂安·羅爾丹（Cristian Roldan）- 西雅圖海灣人 / 美國馬利克·蒂爾曼（Malik Tillman）- 勒沃庫森 / 德國里卡多·培皮（Ricardo Pepi）- PSV恩荷芬 / 荷蘭克里斯蒂安·普利西奇（Christian Pulisic）- AC米蘭 / 義大利布倫登·阿倫森（Brenden Aaronson）- 利茲聯 / 英格蘭哈吉·賴特（Haji Wright）- 考文垂 / 英格蘭佛拉林·巴洛根（Folarin Balogun）- 摩納哥 / 法國（※ 註：目前因 16 強賽前的紅牌而處於禁賽狀態）蒂莫西·維阿（Tim Weah）- 馬賽 / 法國亞歷杭德羅·曾德哈斯（Alejandro Zendejas）- 美洲俱樂部 / 墨西哥Thibaut Courtois（蒂博·庫爾圖瓦）- 皇家馬德里 / 西甲Senne Lammens（塞內·拉門斯）- 曼聯 / 英超Mike Penders（麥克·彭德斯）- 斯特拉斯堡 / 法甲🛡️Timothy Castagne（蒂莫西·卡斯塔涅）- 富勒姆 / 英超Zeno Debast（塞諾·德巴斯特）- 體育CP / 葡超Maxim De Cuyper（馬克西姆·德庫伊佩爾）- 布萊頓 / 英超Koni De Winter（科尼·德溫特）- AC米蘭 / 意甲Brandon Mechele（布蘭登·梅切萊）- 布魯日 / 比甲Thomas Meunier（托馬斯·默尼耶）- 里爾 / 法甲Nathan Ngoy（納坦·恩戈伊）- 里爾 / 法甲Joaquin Seys（華金·塞斯）- 布魯日 / 比甲Arthur Theate（亞瑟·劇院 / 蒂亞特）- 法蘭克福 / 德甲⚙️Kevin De Bruyne（凱文·德布勞內）- 拿坡里 / 意甲Amadou Onana（阿馬杜·奧納納）- 阿斯頓維拉 / 英超Nicolas Raskin（尼古拉斯·拉斯金）- 流浪者 / 蘇超Youri Tielemans（尤里·蒂萊曼斯）- 阿斯頓維拉 / 英超 ※本屆隊長Hans Vanaken（漢斯·瓦納肯）- 布魯日 / 比甲Axel Witsel（艾克塞爾·維特塞爾）- 赫羅納 / 西甲Charles De Ketelaere（查爾斯·德凱特拉雷）- 亞特蘭大 / 意甲Jérémy Doku（傑里米·多庫）- 曼徹斯特城 / 英超Matias Fernandez-Pardo（馬蒂亞斯·費南德茲-帕爾多）- 里爾 / 法甲Romelu Lukaku（羅梅盧·盧卡庫）- 拿坡里 / 意甲Dodi Lukebakio（多迪·盧克巴基奧）- 本菲卡 / 葡超Diego Moreira（迪亞哥·莫雷拉）- 斯特拉斯堡 / 法甲Alexis Saelemaekers（亞歷克西斯·薩勒馬克爾斯）- AC米蘭 / 意甲Leandro Trossard（萊安德羅·特羅薩德）- 阿森納 / 英超