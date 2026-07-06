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▲鮮少有球員能像哈里斯一樣，透過漫長的職業生涯與穩定的場均產出，累積出如此驚人的財富。（圖／美聯社／達志影像）

▲聖安東尼奧馬刺隊將成為哈里斯15年 NBA 生涯中效力的第六支球隊。（圖／美聯社／達志影像）

NBA休賽期簽約動態頻傳，現年33歲的資深前鋒托拜厄斯·哈里斯（Tobias Harris）日前以2年3100萬美元的合約正式加盟聖安東尼奧馬刺隊。這份新合約也讓哈里斯的生涯總薪資正式突破3.3億美元大關，讓他成為NBA史上首位在「從未入選過全明星賽」的情況下，生涯薪水突破3億美元大關的球員。而哈里斯之所以可以賺這麼多錢，除了是對其能力的肯定之外，也和時代背景有關。美媒《ClutchPoints》在報導中指出，哈里斯職業生涯雖未獲得全明星賽等重量級榮譽，但憑藉著多年來穩定且高效的賽場表現，以及極高的職業素養與健康出勤，成功在自由市場上博得多次巨額合約。儘管外界常討論其薪資與榮譽之間的「性價比」，但數據顯示，鮮少有球員能像哈里斯一樣，透過漫長的職業生涯與穩定的場均產出，累積出如此驚人的財富。隨著這份加盟馬刺的新約落袋，哈里斯已穩固了其在 NBA 薪資排行榜上的特殊歷史地位。不過哈里斯能拿那麼多錢，顯然也和時代助攻也關，他剛好處在轉播合約（聯盟需要分潤）讓球員薪資大漲的時代，而那時候NBA官方尚未有「第二層土豪稅」這種強硬限制豪門的手段，因此市場上經紀人漫天罕價，讓他得以賺進破億大約。哈里斯在上個賽季效力於底特律活塞隊，共出賽63場，場均貢獻13.3分與5.1籃板，不僅是年輕球隊的重要老將領袖，更協助活塞成為上賽季東區頭號種子。儘管活塞隊在自由市場開啟後極力希望留下他，但哈里斯最終選擇加盟馬刺，與超級新星溫班亞馬（Victor Wembanyama）聯手。在接受《HoopsHype》訪問時，哈里斯公開了加盟動機：「我渴望贏得總冠軍的急迫感，這是我最主要的動力。馬刺與我的目標完全一致。」哈里斯認為，相比處於長期重建階段的活塞，馬刺隊更有機會在他合約期間內衝擊冠軍錦標。他也表達了對活塞兩年時光的感激：「我很榮幸參與了這裡的重建過程，並與隊友、教練培養出深厚的友誼。這段經歷非常美好，我會永遠珍惜。」聖安東尼奧馬刺隊將成為哈里斯15年 NBA 生涯中效力的第六支球隊（此前依序為公鹿、魔術、快艇、76人、活塞）。隨著哈里斯的加入，馬刺隊在側翼與陣容深度上獲得了寶貴的資深戰力。這位職業生涯累積薪資突破3.3億美元的「紀錄保持人」，能否在聖城實現生涯首度奪冠的夢想，將是接下來兩個賽季馬刺陣容中最受關注的課題之一。