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▲藝聲透露，目前正在準備出道10周年的專輯，並預告接下來會有很多粉絲喜歡的活動。（圖／網友shulanelf授權提供）

韓國天團Super Junior主唱藝聲今（5）日壓軸登上高雄啤酒音樂節演出，幾乎滴酒不沾的他，調皮本性一來，數度在台上勸酒，不停問粉絲「為什麼沒有喝啊」、「怎麼這麼清醒」，更說自己很喜歡高雄，「很想現在就直接定居下來」，引起全場E.L.F.（粉絲名）歡呼。藝聲首度以Solo身分參加高雄啤酒節，一開口就用中文跟粉絲打招呼：「你好，我是Super Junior藝聲。」他表示今晚的高雄很美、很涼爽，隨後立刻化身酒促大使，關心全場的粉絲：「今天是高雄啤酒音樂節，大家有稍微喝一點嗎？」眼看大家都很清醒，藝聲又說：「為什麼沒有喝啊？像今天這樣的日子就很適合大喝一場啊」、「我完全沒看到你們的酒耶！這是啤酒節吧？不是不禁趴對吧！」他邊說邊笑，情緒非常嗨，「我在後台的時候以為大家會眼神渙散、手在發抖，結果大家都超清醒，害我現在很慌張！」不過後來貼心提醒大家要適量飲酒、不要喝到斷片。藝聲表演中一共演唱〈Silhouette〉、〈Easy〉、〈Small Things〉、〈Like Us〉、〈Slide Away〉、〈Fly〉等曲子，還臨時清唱〈Beautiful Night〉，更大讚高雄天氣很舒適，脫口喊話：「可以常常邀我請來嗎？我很喜歡高雄，也很想現在就直接定居下來！」還說想在高雄舉辦個人演唱會，讓全場粉絲數度暴動。