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▲C羅在國家隊長年身披的標誌性7號紅色戰袍（圖），不僅陪伴葡萄牙奪下2016年歐洲盃冠軍，更見證了他生涯達成不可思議的千球神蹟，成為足壇歷史上最難以被超越的偉大象徵之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃進入16強激戰，正在隨葡萄牙國家隊征戰的超級巨星C羅（Cristiano Ronaldo）卻在場外投下了一顆震撼彈。C羅的親姊姊卡蒂婭·阿韋羅（Katia Aveiro）日前在接受西班牙《馬卡報》專訪時爆出重磅消息，直言葡萄牙國家隊的「C羅時代」已經正式進入倒數計時，本屆世界盃將是這位41歲傳奇老將在國際賽場上的「最後一舞」。圍繞著C羅在國家隊未來的去留，始終是全球媒體與球迷關注的最大焦點。而這一次，他的家人親自給出了明確的答案。「根據我掌握的資訊，大家可以開始準備和C羅說再見了。」卡蒂婭在受訪時毫不避諱地表示：「也許不是今天立刻發生，但我認為這就是他的告別。我指的是國家隊層級。根據可靠的消息，這屆世界盃就是他的『最後一舞』。大家趁還來得及的時候好好享受吧，因為這一切很快就會結束了。」C羅姊姊這番言論無疑證實了外界長久以來的猜測，也意味著當葡萄牙隊結束本屆美加墨世界盃的征程時，這位帶領葡萄牙拿下2016年歐洲盃冠軍、為國家隊留下無數輝煌紀錄的偉大隊長，將正式卸下專屬於他的紅色戰袍。除了拋出退役的震撼彈，卡蒂婭也親上火線，為弟弟在國家隊的表現與其整個職業生涯進行了強烈的辯護。面對社群媒體上層出不窮的質疑與批評聲浪，她直言想要在未來找到一個能達到C羅這種歷史高度的球員，幾乎是不可能的事。「要找到像他這樣的人太難了。進了1000個球之後？是的，那確實是一件非常了不起的大事。」卡蒂婭強調了C羅在漫長職業生涯中留下的不可動搖的影響力，並向那些質疑C羅實力的酸民發出了極為強硬的回擊。「對聰明人來說，喜歡足球就必須喜歡C羅。」卡蒂婭霸氣地說道：「不喜歡C羅的人，根本就不懂也不喜歡足球。最後錯過且吃虧的只會是他們自己。」面對外界的紛擾與爭論，卡蒂婭最後用一句話總結了C羅家族目前的狀態，無論接下來幾週在世界盃的賽場上發生什麼事，家人們都感到「非常的平靜」。