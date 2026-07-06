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蘋果AI功能未來恐採「硬體分級」策略。知名蘋果分析師郭明錤最新調查指出，預計2027年推出的iPhone 18標準版雖將記憶體升級至9GB，但仍無法支援iOS 27部分旗艦級AI功能，意味著AI體驗將成為標準版與Pro系列的重要差異。郭明錤最新供應鏈調查指出，蘋果預計於2027年上半年推出iPhone 18與iPhone 18e，將搭載A20晶片，記憶體由iPhone 17標準版的8GB提升至9GB。至於預計2026年秋季率先亮相的iPhone 18 Pro系列，以及蘋果首款摺疊螢幕手機，記憶體則維持12GB，並搭載效能更強的A20 Pro晶片，在硬體規格上持續與標準版拉開差距。根據郭明錤說法，蘋果在WWDC 2026發表的iOS 27中，有兩項系統級AI功能明確要求12GB記憶體才能運作，包括可調整情緒、語速與音色的高度客製化Siri，以及採用本地大型語言模型、精準度更高的離線語音聽寫功能。因此，即使iPhone 18與iPhone 18e升級至9GB記憶體，仍無法使用上述兩項AI功能；再加上A20晶片神經網路引擎（Neural Engine）效能低於Pro版本，兩者在AI使用體驗上的差距將進一步擴大。不過，9GB記憶體仍足以支援iOS 27多數日常AI應用，包括圖文摘要、相簿智慧搜尋、郵件智慧整理及基礎Siri對話等功能，整體使用體驗仍將有所提升。此外，郭明錤指出，蘋果也將調整新機發表節奏，iPhone 18 Pro系列與首款摺疊螢幕iPhone預計於2026年秋季率先登場，而iPhone 18與iPhone 18e則延至2027年春季發布，打破蘋果多年來秋季全系列同步亮相的慣例。