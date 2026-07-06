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▲美媒批評，勇士高層在「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的追逐戰中表現得畏首畏尾。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊的休賽季操作引發外界高度關注，隨著「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）成為自由球員，各界原本期待勇士能組建史詩級的奪冠陣容，但目前看來進展不如預期。勇士球星格林（Draymond Green）日前在個人節目中拋出震撼彈，暗示球隊內部「仍有動作」，試圖平息外界對球團補強不力的質疑。身為球隊核心人物，格林在自己的播客節目《The Draymond Green Show》中談及勇士目前的處境時，語帶玄機地表示：「一直聽到消息說勇士可能還會有動作，讓我們拭目以待。」這番話引起了球迷的無限遐想。考慮到格林為支持球團靈活運用薪資空間，曾主動選擇跳出合約，他在勇士的決策圈中具有極高話語權。外界認為，這不僅是針對詹姆斯爭奪戰的暗示，也可能預示著球隊正在醞釀其他重量級交易。然而，勇士目前正面臨嚴厲批評。體育記者歐康納（Kevin O’Connor）直言不諱地指出，勇士高層在「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的追逐戰中表現得畏首畏尾，是一個「極其愚蠢的戰略失誤」。歐康納分析，勇士目前的王牌策略本該是透過交易巴特勒（Jimmy Butler），換取戴維斯，並以此作為吸引詹姆斯加盟的籌碼。巴特勒上賽季遭逢右膝前十字韌帶撕裂重傷，且年逾35歲，若能利用他作為籌碼換來正值當打之年的戴維斯，這對球隊的戰力提升將是決定性的。「柯瑞（Stephen Curry）仍處於聯盟頂尖水平，他的奪冠窗口所剩無幾，」歐康納痛批，「如果可以用一個受傷且即將到期的球員，去換取能與詹姆斯共組奪冠陣容的戴維斯，勇士高層竟然選擇拒絕，這在邏輯上根本無法辯解。」受限於對戴維斯交易的猶豫不決，勇士在「詹姆斯爭奪戰」中的領先地位已大幅滑落。根據ESPN資深記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，詹姆斯的夢想藍圖是將自己與戴維斯打包帶往灣區，與柯瑞、格林合體。但由於勇士高層在交易進度上拖泥帶水，這項宏大的計畫目前尚未實現。目前包括費城76 人、明尼蘇達灰狼、丹佛金塊、邁阿密熱火以及詹姆斯的母隊克里夫蘭騎士，皆已積極介入詹姆斯的招募。在失去了「戴維斯作為籌碼」的獨特性後，勇士的吸引力與其餘隊伍已無顯著差異。勇士高層現在面臨艱難的抉擇：是要孤注一擲完成當初承諾的大型交易，還是接受一個比預期中平庸的休賽季？隨著柯瑞的巔峰期一分一秒流逝，球迷與輿論的壓力正不斷在金州匯聚，勇士的下一步補強，將成為決定未來賽季命運的關鍵。