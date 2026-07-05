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AI伺服器建置需求持續升溫，帶動資料中心SSD需求大幅成長，也讓快閃記憶體（NAND Flash）市況持續看俏。摩根士丹利最新報告指出，在供需改善及價格回升帶動下，旺宏、群聯可望受惠，並同步調升兩家公司目標價，其中旺宏更獲列為大中華區半導體首選股。全球記憶體市場受惠AI浪潮持續升溫，美光最新公布財報表現亮眼，單季營收達414.56億美元、年增346%，每股盈餘（EPS）25.11元。其中，資料中心營收年增達7倍，資料中心SSD營收也突破50億美元，顯示AI伺服器持續推升高速儲存需求。摩根士丹利最新產業報告也延續對記憶體景氣循環的正向看法，認為NAND Flash供需改善趨勢可望延續，相關供應鏈將持續受惠。法人指出，目前高頻寬記憶體（HBM）與DRAM產能仍相對吃緊，新產能預計最快明年才會陸續開出。在供給有限情況下，高速SSD將承接更多資料運算與緩衝需求，也帶動作為核心儲存元件的NAND Flash需求持續增加。在此趨勢下，深耕NAND相關產品的旺宏及群聯，可望成為AI伺服器需求擴大的直接受惠者。摩根士丹利在最新「NAND產業展望」報告中，將旺宏列為大中華區半導體首選股，給予「優於大盤」評等，並將目標價調升至220元。至於群聯，雖仍維持「中立」評等，但考量NAND價格回升及毛利率改善，將目標價由2248元調高至2588元。法人認為，隨著AI應用由資料中心逐步擴展至終端裝置，SSD與NAND需求可望持續成長，記憶體產業復甦力道也將更加穩健。