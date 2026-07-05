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▲德國隊前主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）在帶領球隊於本屆世界盃32強淘汰賽的PK大戰中，以4比5爆冷不敵巴拉圭後，難咎其辭地宣布請辭，結束了短暫的國家隊執教生涯。（圖／路透／達志影像）

克洛普真的要來了！2026年美加墨世界盃德國隊在32強爆冷遭巴拉圭淘汰後，總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）黯然請辭，德國足協火速啟動換帥計畫。根據名記羅馬諾（Fabrizio Romano）爆料，前利物浦名帥克洛普（Jürgen Klopp）已點頭接掌德國國家隊，足協代表團將飛往紐約與他及經紀人會面，敲定合約與紅牛違約金細節。羅馬諾在社群平台上用他最具代表性的「Here we go」宣告了這項人事異動，證實克洛普已經同意接下德國國家隊的兵符。這也是現年59歲的克洛普，自2024年夏天卸下英超利物浦主帥職務後，時隔兩年再度重返教練席。目前正擔任本屆世界盃電視轉播球評的克洛普，從納格爾斯曼請辭的那一刻起，就被外界視為接掌國家隊的「最完美人選」。他在過去的執教生涯中戰績輝煌，不僅帶領多特蒙德兩度奪下德甲冠軍並創下隊史首次雙冠王紀錄，更在執教利物浦期間，將歐冠大耳盃與英超冠軍悉數收入囊中，他那充滿激情的「重金屬搖滾足球」風格，正是目前士氣低迷的德國隊最需要的強心針。儘管克洛普本人已經點頭答應，但這樁世紀簽約仍有最後一道關卡需要克服，那就是奧地利紅牛集團（Red Bull）。克洛普在2024年10月與紅牛集團簽下了一份為期4年的合約，並於2025年正式就任紅牛足球部門的全球負責，合約期至2029年。根據《天空體育》記者普萊滕貝格（Florian Plettenberg）的報導，德國足協（DFB）主席諾伊恩多夫（Bernd Neuendorf）已在週末與紅牛方面進行了初步通話。由於克洛普身背長約，紅牛集團的股東們勢必會要求一筆不菲的違約賠償金。為了加速推進合約細節與解決離開紅牛的阻礙，德國足協代表團將於下週直接飛往紐約，與克洛普本人及其經紀人科西克（Marc Kosicke）展開面對面會談。此外，羅馬諾也補充透露，紅牛原本有意尋找格拉斯納（Oliver Glasner）來接替克洛普的職位，但格拉斯納已經與諾丁漢森林簽約，這或許也讓紅牛在放人一事上需要更多時間來籌謀。儘管合約細節與違約金談判仍有待完成，但在羅馬諾等權威名記相繼背書，加上德國足協積極推動之下，克洛普接掌德國國家隊兵符已進入最後階段。