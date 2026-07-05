根據《NOWNEWS》記者實際逐秒紀錄轉播畫面，從洪一中走上場開始計算、到一路罵回休息室，總共耗時275秒、換算分鐘數為4分35秒，期間連統一獅主帥林岳平也忍不住苦笑看向手錶。

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被主審告知「沒有明確畫面，但技術委員投票改判。」，讓他感到不滿，認為若無拍攝到明確畫面為何可以改判，質疑聯盟改判標準與投票改判的規定。

為重播判決室內之絕對多數認定有明確改判依據，始得進行改判之規定。

根據《NOWNEWS》根據轉播畫面逐秒紀錄，最終比賽中斷長達275秒，不僅主播、球迷觀察到此事，期間統一獅主帥林岳平也忍不住苦笑，不時看向手錶。

台鋼雄鷹今（5）日4：1擊敗統一獅，但第三局上半1出局出現爭議判決，統一獅跑者王翾祐盜壘時、台鋼游擊手曾子祐嘗試觸殺，經挑戰後改判為安全上壘，引發台鋼雄鷹總教練洪一中不滿上場抗議，比賽中斷許久，主播、球迷都關注到洪一中抗議時間，事發於第三局上半，王翾祐敲出中外野安打後嘗試盜壘，台鋼雄鷹捕手陳世嘉長傳、游擊手曾子祐嘗試觸殺，起初二壘審認定出局，統一獅決定挑戰，裁判經確認後最終改判為安全上壘，此舉引發台鋼雄鷹總教練洪一中暴走。賽後洪一中也還原真相，他上場詢問改判標準時，事後中職也發布聲明，除針對洪一中「難道要我烏西技術委員？」發言不妥外，更重申技術委員改判原則，除了事件本身受到關注，洪一中上場抗議時間太久也引發討論，中職雖然在2020年曾為加速比賽進行，要求聯盟裁判注意以下事項，其中第4點就是加快對於總教練必要的抗議解釋過程，並給予總教練抗議過久可以驅逐出場的權力，但關於時限、仍以主審主觀認定為主，洪一中本季四度上場與裁判激烈辯論，最終都沒有被驅逐出場。