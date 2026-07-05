中華職棒台鋼雄鷹今（5）日在澄清湖主場以4：1擊退統一7-ELEVEn獅，不過賽中卻出現爭議場面，雄鷹總教練洪一中不認同電視輔助判決結果，賽後接受媒體採訪時表示，「難道我要去烏西（oo-se，賄賂、討好之意）技術委員？」對此，中職晚間發出聲明，還原判決結果出爐後與洪總的對話，並指出改判原則為重播判決室內之絕對多數認定有明確改判依據，始得進行改判。至於洪總「烏西」一說，中職認為不妥，仍應以專業為基礎，維持彼此之尊重。
洪一中不滿改判判決 「難道我要去『烏西』技術委員？」一說惹議
此次爭議出現在3局上，獅隊新秀王翾祐敲出安打後發動盜壘，二壘審原本判定出局，但獅隊總教練林岳平提出挑戰，經過電視輔助判決，裁判改判盜壘成功。雄鷹總教練洪一中無法接受，並走出休息室，與裁判群進行激烈爭論。賽後洪總接受媒體採訪時不滿表示，「沒有明確畫面，但技術委員投票改判。」更脫口說出，「難道我要去『烏西』技術委員？」
中職發出聲明回應 認為洪一中用詞不妥
針對洪總賽後發言，中職晚間發出聲明，「今日在場上之重播輔助判決，僅洪總一再重複表達沒有改判依據，裁判員並無此回應。裁判員僅表達經技術委員檢視畫面後，認定並未tag到跑者，因此進行改判。」至於洪總指技術委員投票決定，中職表示，「是指技術委員改判原則為重播判決室內之絕對多數認定有明確改判依據，始得進行改判。本日判決案例也依此原則判定。」
而對於洪總以「難道要我去烏西技術委員」之用詞，中職認為實為不妥，「對於涉及判決意見之發言，仍應以專業為基礎，維持彼此之尊重。」
中職曾在2024年修正技術室配置 「小房間」4人討論判定
2024年8月14日，中職曾經修改過重播輔助判決的配置，由資深裁判加入技術室畫面判讀，提升重播輔助判決準確性。當時聯盟新聞稿指出，比賽中若提出電視輔助判決，場內資深裁判員將進入技術室與技術委員、預備裁判等4人依照重播輔助畫面進行判定，提升判決正確性，讓場內資深裁判員進入技術室討論，也能在特殊判決案例上，準確傳達給總教練與現場觀眾判決原意。
聯盟當時指出，由資深裁判員加入輔助判決討論，裁判員更容易對外說明判決內容，讓場內所有人員更清楚最終判決與依據。若遇到較複雜的判決，需跟總教練與現場觀眾說明時，由進入技術室參與審視與討論之資深裁判員以麥克風進行判決說明，資訊會更清楚。
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此次爭議出現在3局上，獅隊新秀王翾祐敲出安打後發動盜壘，二壘審原本判定出局，但獅隊總教練林岳平提出挑戰，經過電視輔助判決，裁判改判盜壘成功。雄鷹總教練洪一中無法接受，並走出休息室，與裁判群進行激烈爭論。賽後洪總接受媒體採訪時不滿表示，「沒有明確畫面，但技術委員投票改判。」更脫口說出，「難道我要去『烏西』技術委員？」
中職發出聲明回應 認為洪一中用詞不妥
針對洪總賽後發言，中職晚間發出聲明，「今日在場上之重播輔助判決，僅洪總一再重複表達沒有改判依據，裁判員並無此回應。裁判員僅表達經技術委員檢視畫面後，認定並未tag到跑者，因此進行改判。」至於洪總指技術委員投票決定，中職表示，「是指技術委員改判原則為重播判決室內之絕對多數認定有明確改判依據，始得進行改判。本日判決案例也依此原則判定。」
而對於洪總以「難道要我去烏西技術委員」之用詞，中職認為實為不妥，「對於涉及判決意見之發言，仍應以專業為基礎，維持彼此之尊重。」
中職曾在2024年修正技術室配置 「小房間」4人討論判定
2024年8月14日，中職曾經修改過重播輔助判決的配置，由資深裁判加入技術室畫面判讀，提升重播輔助判決準確性。當時聯盟新聞稿指出，比賽中若提出電視輔助判決，場內資深裁判員將進入技術室與技術委員、預備裁判等4人依照重播輔助畫面進行判定，提升判決正確性，讓場內資深裁判員進入技術室討論，也能在特殊判決案例上，準確傳達給總教練與現場觀眾判決原意。
聯盟當時指出，由資深裁判員加入輔助判決討論，裁判員更容易對外說明判決內容，讓場內所有人員更清楚最終判決與依據。若遇到較複雜的判決，需跟總教練與現場觀眾說明時，由進入技術室參與審視與討論之資深裁判員以麥克風進行判決說明，資訊會更清楚。