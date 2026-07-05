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中聯油脂「大豆沙拉油」驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安疑慮。衛福部表示，將於7月6日邀集國內4大食用油脂精煉廠召開會議，檢討製油流程與自主檢驗制度，盼從源頭強化風險管理，降低類似事件再次發生。中聯油脂生產的大豆沙拉油日前被驗出致癌物苯駢芘超標，約1300公噸產品流向泰山、福壽及福懋等品牌。食品技師公會副理事長蔡承晏表示，這起事件凸顯食用油製程污染管理仍有改善空間，應從源頭釐清污染發生的環節與原因，並建議重新檢視國內食用油脂精煉廠管理制度，由國營企業率先示範更完善的品管機制。蔡承晏指出，目前雖要求部分食品業者落實自主檢驗，但多數僅停留在自行檢測及保存紀錄，缺乏定期上傳、主動通報及完整批次追溯資料，異常是否通報或下架也多由業者自行判斷，導致主管機關難以及時掌握食安風險。食品技師公會建議，針對高風險、高產量食品建立檢驗資料上傳與風險分級制度，並利用統計分析工具持續監測檢驗數據，一旦污染物濃度異常上升，即可提前展開調查與製程改善，由事後稽查轉為事前預警。此外，也建議建立由廠內食品技師、外部食品技師及政府公職食品技師共同把關的三級品質管理制度，交叉比對檢驗報告、生產紀錄、設備溫度、原料批次及出貨資料，提升食安管理透明度。衛福部長石崇良表示，7月6日將邀集大統益、中聯油脂、台灣糖業及長輝事業等4家國內主要食用油脂精煉廠召開會議，研議強化油品品質管理措施。食藥署指出，這次事件不只是追查單一違規產品，而是全面檢視國內製油產業從原料、製程到自主檢驗制度的管理機制，未來將要求業者重新盤點各製程節點，增加必要監測與檢驗，建立更完整的風險控管制度。食藥署說明，依現行食品良好衛生規範（GHP）及食品安全管理制度，製油業者須針對原料、粗製油及精製油至少每半年或每批進行檢驗；若發現產品有危害食品安全之虞，應立即停止販售、啟動回收，並通報地方衛生主管機關。食藥署表示，會議除再次向業者說明法規要求外，也將分享專家提出的製程改善建議，希望從原料管理、儲存、製油流程到檢驗制度全面強化管理，降低類似事件再度發生的風險。