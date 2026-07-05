我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲昆士蘭北部一座寧靜的海灘，近日陸續發現有神祕物體出現在岸邊，一顆球體就這樣出現在沙灘上，嚇得民眾趕緊收拾行李，且這些不明物體還不只一顆，警方也立即封鎖海岸線並由科學家啟動調查。根據澳洲廣播公司報導，昆士蘭消防局（QFD）與昆士蘭警政署（QPS）於週五下午接獲通報並趕往現場。昆士蘭消防局發言人在週六的聲明中證實，「海灘上發現了多個危險物體」，包含專家科學團隊在內的人員徹夜工作，安全地將三個不明物體裝入防護桶中妥善固定。澳洲國家緊急事務管理署（NEMA）指出，這些被沖上岸的物體很可能是火箭發射後留下的「太空碎片」；澳洲太空總署（ASA）也已與全球的太空計畫機構展開合作，著手調查這些碎片的來源。太空總署在聲明中表示：「本署正協助地方當局處理在昆士蘭北部福雷斯特海灘發現的疑似太空碎片，並正極力釐清其性質與源頭。」在處理過程中，消防局將這三個物體視為危險物質，並在週六花費大量時間進行檢測以確保安全。檢測期間，物體周圍一度劃設了50公尺的封鎖區。最初發現這些神祕物體時，部分附近居民曾被要求緊急撤離。當地一名居民葛里菲斯（Acacia Griffiths）表示，當時她與三個孩子在家，突然接到通知稱在距離她家500公尺內發現了「可疑物體」，全家須立即撤離。她立刻抓起洗衣籃，開始把小孩子的衣服和重要文件往車上塞，但她為了照顧家裡的寵物，選擇留下來不撤離。到了隔天，緊急救援人員通知她危險區域已縮減至50公尺。不過，在當地時間週六下午至週日，又發現了第五個和第六個物體。對此，有太空專家根據影像研判，這些沖上岸的球狀神祕碎片，很可能就是火箭發射後常見的殘骸「太空球」（space balls）。根據衛報報導，弗林德斯大學（Flinders University）的太空考古學家兼太空垃圾專家高曼（Alice Gorman）副教授，在檢視過新聞畫面後指出，這些物體表面似乎沒有燃燒或燒焦的痕跡。她推測，「這代表它們可能來自火箭的某個推進階段，也許是第一節或第二節。當火箭的其他部分繼續將如衛星等部分等送入太空時，這部分殘骸就掉回了地球」。