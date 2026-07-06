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震撼國際足壇的「Here we go」！轉會權威記者羅馬諾（Fabrizio Romano）於今日拋出重磅消息，宣布59歲的名帥克洛普（Jürgen Klopp）已正式同意德國足協（DFB）的執教邀約，將接下德國國家隊教頭重任，帶領這支陷入低谷的傳統強權重返榮耀。德國國家隊在本屆世界盃的表現令人失望，最終在32強淘汰賽階段爆冷敗給黑馬巴拉圭，這已是德國隊連續三屆世界盃無緣16強，戰績慘不忍睹。在世界盃慘遭出局後，原主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）隨即引咎請辭，德國足協為求止血，火速啟動選帥程序，並最終成功說服了目前擔任紅牛（Red Bull）全球足球總監的克洛普回歸一線執教。這將是克洛普職業生涯中首次擔任國家隊總教練。羅馬諾指出，雙方目前已達成口頭協議，現階段正針對合約細節、未來戰術規劃，以及克洛普與紅牛集團的合約解除事宜進行最後協商，但「接掌帥印」已成定局。克洛普過去的執教履歷堪稱傳奇，多特蒙德時期，率領球隊終結拜仁慕尼黑的德甲壟斷，實現聯賽二連霸，並闖入歐冠決賽。利物浦時期執教9年間，帶領紅軍拿下隊史首座英超冠軍、歐冠冠軍，並囊括世俱杯、歐洲超級杯、英格蘭足總杯與聯賽杯等榮譽，成功重塑紅軍榮光。他於2024年夏季卸下利物浦兵符後，轉任紅牛全球足球總監。德國球迷對於這項任命感到無比興奮，克洛普極具感染力的領導魅力與深厚的戰術底蘊，被視為德國隊目前最缺乏的「靈魂」。儘管目前合約細節仍待完善，但這名德國籍名帥即將回歸祖國效力，不僅為陷入混亂的德國足球注入了一劑強心針，也讓全球球迷對於他如何帶領德國隊重建充滿高度期待。