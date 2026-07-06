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【唐綺陽星座運勢週報7/6-7/12】本週木星獅子，放大聚會、歡慶的氛圍，孩童相關事物成關注焦點。水星逆行中，易感諸事不順或3C產品出狀況，凡事多圍繞著懷舊氣息。週二海王星逆行於牡羊座，注重外在形象與自我定義，熱衷於改造、展現行動力等，土星停滯，回溯戰爭帶來的影響，相關議題重新被討論。週五金星進處女，嘉惠專業人員、菁英以及努力之人，勤奮不懈比追求優雅更重要，處女星座者亦頗受矚目。重要星象：木星獅子、水星逆行、海王星逆行、金星進處女。12星座個別影響金牛：凡事無法兼顧需重新安排，感情掌握在手裡獅子：諸事吃力不討好需收拾，感情升溫靠貼心處女：水逆影響讓運勢打折扣，感情面臨抉擇路口水瓶：勿以完美主義苛責自己，感情適合大膽追求牡羊：事務繁忙成為工作狂，感情清醒更務實思考雙子：貴人相助可能有代價，感情熱心長輩牽紅線天秤：頗獲男性長輩厚愛，感情有修成正果機會魔羯：當心因自我堅持而卡住，感情放鬆點會更好巨蟹：發揮以柔克剛能制勝，感情有好桃花出現天蠍：關鍵期需重新規劃時間，感情要有心靈共鳴射手：能量勢如破竹備受關注，感情需要主動突破雙魚：各方邀約多需仔細篩選，感情當心會錯意