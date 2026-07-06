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在2026年世界盃16強賽法國對陣巴拉圭的賽事中，巴拉圭中場加拉爾薩（Matías Galarza）戲精上身，竟然「揮拳打自己」試圖騙到裁判給對方黃牌，讓球迷直呼：「最佳男演員」。而加拉爾薩儘管全場犯規動作不斷，但他不僅逃過裁判法眼，賽後更辯稱自己為表現感到自豪。由於實力與技術不如法國，巴拉圭整場比賽採取強度極高的身體對抗，而24歲的加拉爾薩無疑是其中的「領軍人物」。比賽第39分鐘，姆巴佩（Kylian Mbappé）在無球跑動時，遭加拉爾薩直接以「手刀」擊倒，裁判卻視若無睹。比賽傷停補時階段，他在與孔德（Jules Koundé）爭搶位置時，竟直接揮拳擊中對方的下巴。這些行為在攝影機前一覽無遺，但詭異的是，儘管加拉爾薩全場累計3次犯規，不僅未領到任何一張黃牌，甚至在場上橫行無阻，堪稱本屆賽事最囂張的「惡漢」。比賽進入尾聲時，加拉爾薩更上演了令人嘆為觀止的荒唐戲碼。當時他與法國球員奧利塞（Michael Olise）發生肢體拉扯，當奧利塞試圖抓住他的球衣時，加拉爾薩竟當著眾人的面，揮拳毆打自己的臉部，隨後倒地作勢痛苦。這段「揮拳打自己」的戲碼成功騙過了主裁判，導致法國隊的奧利塞反而領到一張冤枉的黃牌。此舉透過轉播鏡頭傳遍全球，瞬間將加拉爾薩推上「世界盃頭號公敵」的寶座。身價300萬歐元、目前效力於河床隊的加拉爾薩，在面對鋪天蓋地的全網質疑時，並未展現悔意。他在賽後採訪中情緒失控，當眾痛哭並表示：「我每天都在學習，向我的隊友學習。儘管外界說了很多話，但我為自己在世界盃上的表現感到自豪。大家（指隊友）給了我很多幫助，我一直都在學習。」語畢，加拉爾薩情緒徹底崩潰，無法繼續受訪，轉身憤而離開。