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日本東京街頭近幾個月來疑似出現有組織的團體，在新宿歌舞伎町一帶盯上路過女子，逢人就問「妳的包包很好看喔，要不要交換」，在社群平台上引發千萬人熱議。旅日網紅也提醒，這些人可能特別會盯上懂一些日文的人。在社群平台X上，多段在歌舞伎町街頭被怪異男子搭訕的影片瘋傳，引發日本人關注，有發文者表示，「在歌舞伎町，一群男子突然出現，他們會接近女性，並說一些「嘿，你的包真好看，哪裡買的？」以及「要不要交換？」之類的話。影片顯示，這些男子會阻礙女性的通行。目前已確認有多名男子持續騷擾女性，且此類事件頻傳。亦有其他女子跳出來貼出同樣的騷擾畫面，但畫面中的男子是其他人，「我也有過一模一樣的經驗！建議你把影片拍下來拿去派出所給他們看。看起來像是撩妹集團，所以好像有好幾個人會用這種手法來搭訕，如果被妨礙走動，可以直接把他們交給警察」。擋住去路還跟著糾纏的詭異噁心大叔大量出現，且不斷詢問「包包好可愛喔，你哪撿來的？」，有留言表示同樣手法被不同人受害，受害者似乎相當多。且相關貼文可追溯到至少四月。旅日網紅魚漿夫婦提到，雖然很多來玩的朋友應該不會遇到這些人，不過因為不少台灣朋友的日文很好，如果這些搭訕團體發現您會日文的話，可能會纏上您，大家還是要注意一下。魚漿夫婦也提醒，不只有歌舞伎町，連澀谷也有，真的是很奇怪的團體，請大家要稍微注意安全。