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CoCo《名偵探柯南》今開賣！隱藏版「怪盜基德酷卡」免費拿

共有柯南&怪盜基德、小蘭&灰原哀、安室透&小五郎、赤井秀一共4款設計。

悄悄劇透一下，CoCo士林店有柯南、大南店拿得到怪盜基德喔！

▲CoCo都可《名偵探柯南》隱藏版4款酷卡免費拿。（圖／記者蕭涵云攝）

CoCo聯名《名偵探柯南》周邊商品、價格一覽！男團資料夾黑馬

2款「主題聯名保冷袋」19元（兩杯裝／四杯裝）

▲雙面設計四杯袋（圖左、圖中）、兩杯袋（圖右）。（圖／記者蕭涵云攝）

4款「名場面聯名資料夾」加購價29元（隨機）

▲名場面資料夾，警校五人組堪稱男團黑馬，好多人想搶。（圖／記者蕭涵云攝）

4款「厚壓聯名鑰匙圈」加購價79元（盲包）

▲厚壓聯名鑰匙圈讓《名偵探柯南》主角們配CoCo手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）

4款「主題角色壓克力立牌」加購價119元（隨機）

▲主題角色壓克力立牌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「柯基」CP鐵粉必收。（圖／記者蕭涵云攝）

5款「聯名紙杯」免費（隨機）

▲《名偵探柯南》5款CoCo聯名紙杯。（圖／CoCo都可提供）

6家《名偵探柯南》主題店

▲CoCo都可西門町店。（圖／記者蕭涵云攝）

UG Tea：新店開幕！免費送品牌保冷袋 UU限量吊飾優惠

▲UG新店開幕免費送品牌保冷袋；UU限量吊飾優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

終於等到CoCo都可聯名《名偵探柯南》周邊商品，最帥怪盜基德今（6）日開賣！快搶4款「厚壓聯名鑰匙圈」盲包，4款「名場面聯名資料夾」、4款「主題角色壓克力立牌」都隨機出貨，「偵茶事務所」還有2款「主題聯名保冷袋」、5款手搖飲料紙杯、6家主題佈置店一次整理。推理動漫迷都在等！CoCo都可《名偵探柯南》全系列「偵茶事務所」周邊商品今7月6日開搶！免費提供給民眾索取，大家可以向店員詢問看看，但不保證每一家店都有（數量有限），快追一波彩蛋福利吧。今天7月6日總算等到CoCo都可聯名《名偵探柯南》周邊商品開賣啦！本文整理全系列價格、獲得方式一次看。◾️兩杯袋為「偵茶事務所」主題聯名設計（兩面相同圖案），四杯袋則是新一與小蘭旅經清水寺、柯南與灰原的劇情名場面，採雙面不同設計。◾️共有黑暗組織、警校五人組、角色大集合、偵茶事務所4種名場面，不少粉絲都迷上最帥警校男團，人氣黑馬必須用力搶。◾️共有柯南、怪盜基德、毛利蘭與灰原哀4款，比市面上更厚實的質感壓克力鑰匙圈、搭配CoCo手搖飲料小巧掛墜，記得撕掉表層保護膜就會閃亮如新。◾️共有柯南、怪盜基德、安室透與赤井秀一4款。身為鐵粉當然要收兩組以上，可以自創角色配對玩法，「柯基」CP不能錯過吧（笑）。組裝時若忘記撕掉保護膜，可能會因太緊密難嵌入，粉絲們留意啊。◾️共有柯南&小五郎、經典CP小蘭&新一、灰原哀、赤井秀一、安室透5款。◾️共有西門町店、南港 Lalaport 店、桃園大同店、新竹城隍廟店、台中火車站店以及台南南紡店。官方推薦桃園大同店還有打卡牆、名場面回憶牆，超完整佈置最能享受沉浸式體驗。UG Tea台中沙鹿店新店開幕！即日起，消費不限金額每人贈送「品牌保冷袋」乙個（款式依門市現貨為準）。即日起，UG Tea全台門市，凡購買任2杯飲品（不限品項／容量），可享「UU限量吊飾」特價259元（原價499元）。提醒大家，活動依現場公告為主；本活動限門市臨櫃參與，實際商品庫存請依門市現場為主；本活動不得與其他折扣、優惠或行銷活動併用，品牌保有最終更改、取消活動權利。