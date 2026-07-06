2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，「三獅軍團」英格蘭的球迷在美國本土展現傳統足球應援，這股風潮也「燒到」美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞特蘭大明星外野手哈里斯（Michael Harris II）。據英國《太陽報》報導，日前英格蘭球迷前進勇士隊主場，在外野熱情替哈里斯應援，讓哈里斯深受感動，決定「背叛」美國，倒戈改支持英格蘭，「能得到英格蘭球迷的支持感覺棒透了，我特別喜歡他們把我編進應援歌裡。」
英格蘭球迷湧入勇士隊主場 為哈里斯高唱英式足球應援歌
英格蘭在32強淘汰賽以2：1逆轉擊退民主剛果，賽後大批英格蘭球迷直接從亞特蘭大體育場轉往大聯盟勇士隊主場Truist球場，想體驗一下美國的棒球運動文化。沒想到這群瘋狂的足球迷直接「反客為主」接管了整座棒球場，並為勇士隊明星外野手哈里斯瘋狂歡呼。
當時英格蘭球迷們在看台上對哈里斯著高唱英式足球風格的應援歌，像是「世界上只有一個哈里斯（There’s only one Michael Harris）」以及「漫步在哈里斯的冬季仙境（Walking in a Harris wonderland）」。受到熱烈感染的哈里斯也隨即與英格蘭球迷展開互動，不斷將棒球丟向看台觀眾席，並配合球迷的歌聲手舞足蹈。
哈里斯愛死英格蘭球迷 透露從小就愛看足球
當時英國《太陽報》記者也在現場，並補捉有趣的畫面，網路上衝破數百萬次觀看，連哈里斯本人都親自轉發。哈里斯隨後接受了《太陽報》採訪，暢談他與這群英國足球迷之間的連結。哈里斯興奮表示，「能得到英格蘭球迷的支持感覺棒透了，我特別喜歡他們把我編進應援歌裡。他們在整場棒球比賽中、甚至在比賽結束後，都毫無保留地展現他們的熱情。」
哈里斯期盼英格蘭能踢進4強並重返亞特蘭大，「我非常希望他們能再回來。我本來就知道足球迷能為運動賽事帶來多大的歡樂，所以當這種瘋狂的氛圍出現在一場棒球比賽中時，那感覺又更酷了。」哈里斯透露，在英格蘭球迷湧入之前，自己本身就是個足球迷，「沒錯，在MLS中我支持亞特蘭大聯隊。我從小也是玩《FIFA》足球電玩長大的，一直以來都很喜歡切爾西、巴塞隆納和利物浦這幾支球隊。」
哈里斯決定背叛美國 世界盃改當英格蘭球迷
哈里斯說，「我已經查好了英格蘭接下來的賽程表，如果他們能一路挺進並回到亞特蘭大打4強賽，時間剛好會碰上我們大聯盟的明星賽休兵期。如果可以的話，我絕對會到現場去為他們加油。」
哈里斯決定在接下來的世界盃賽程中全力為英格蘭應援，甚至不惜「背叛」自己的母國，「現在我絕對算是英格蘭的榮譽球迷了，這是一定的，接下來的比賽我絕對百分之百挺他們。」《太陽報》記者向哈里斯拋出犀利提問，「如果美國隊和英格蘭在世界盃決賽相遇，你希望誰贏？」哈里斯笑著說，「那顯然是英格蘭。」
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英格蘭在32強淘汰賽以2：1逆轉擊退民主剛果，賽後大批英格蘭球迷直接從亞特蘭大體育場轉往大聯盟勇士隊主場Truist球場，想體驗一下美國的棒球運動文化。沒想到這群瘋狂的足球迷直接「反客為主」接管了整座棒球場，並為勇士隊明星外野手哈里斯瘋狂歡呼。
當時英格蘭球迷們在看台上對哈里斯著高唱英式足球風格的應援歌，像是「世界上只有一個哈里斯（There’s only one Michael Harris）」以及「漫步在哈里斯的冬季仙境（Walking in a Harris wonderland）」。受到熱烈感染的哈里斯也隨即與英格蘭球迷展開互動，不斷將棒球丟向看台觀眾席，並配合球迷的歌聲手舞足蹈。
哈里斯愛死英格蘭球迷 透露從小就愛看足球
當時英國《太陽報》記者也在現場，並補捉有趣的畫面，網路上衝破數百萬次觀看，連哈里斯本人都親自轉發。哈里斯隨後接受了《太陽報》採訪，暢談他與這群英國足球迷之間的連結。哈里斯興奮表示，「能得到英格蘭球迷的支持感覺棒透了，我特別喜歡他們把我編進應援歌裡。他們在整場棒球比賽中、甚至在比賽結束後，都毫無保留地展現他們的熱情。」
哈里斯期盼英格蘭能踢進4強並重返亞特蘭大，「我非常希望他們能再回來。我本來就知道足球迷能為運動賽事帶來多大的歡樂，所以當這種瘋狂的氛圍出現在一場棒球比賽中時，那感覺又更酷了。」哈里斯透露，在英格蘭球迷湧入之前，自己本身就是個足球迷，「沒錯，在MLS中我支持亞特蘭大聯隊。我從小也是玩《FIFA》足球電玩長大的，一直以來都很喜歡切爾西、巴塞隆納和利物浦這幾支球隊。」
哈里斯決定背叛美國 世界盃改當英格蘭球迷
哈里斯說，「我已經查好了英格蘭接下來的賽程表，如果他們能一路挺進並回到亞特蘭大打4強賽，時間剛好會碰上我們大聯盟的明星賽休兵期。如果可以的話，我絕對會到現場去為他們加油。」
哈里斯決定在接下來的世界盃賽程中全力為英格蘭應援，甚至不惜「背叛」自己的母國，「現在我絕對算是英格蘭的榮譽球迷了，這是一定的，接下來的比賽我絕對百分之百挺他們。」《太陽報》記者向哈里斯拋出犀利提問，「如果美國隊和英格蘭在世界盃決賽相遇，你希望誰贏？」哈里斯笑著說，「那顯然是英格蘭。」
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