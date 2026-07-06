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台灣哪些產業有機會到烏克蘭？無人機、電力設施、工具機

▲Podilchak認為，台灣企業可善用烏克蘭相對低廉的專業勞動力與生產力缺口，將其打造成前瞻製造基地，點名以下五大台企具優勢、且烏克蘭急需的潛力產業。（資料來源：烏克蘭政府、記者鍾泓良整理 製圖／Google Notebook LM）

戰爭下有經濟體檢 風險與機會並存

4年戰爭下 電力、人口都有留意

▲Podilchak強調，烏國藍領國民總薪資約波蘭藍領的一半，丹麥的1／4，因此具有誘因。（圖／記者鍾泓良攝影）

人口成本有優勢 只有波蘭一半、丹麥1／4

烏克蘭因俄烏戰爭損失規模已逾5,880億美元（約新台幣18.6兆元），是自二戰以來從未見過規模破壞，遠超過單一國家可以承擔，必須跨國協力。中華民國對外貿易發展協會上月在波蘭華沙舉辦「歐洲台灣形象展」（Taiwan Expo Europe），除了尋求與波蘭合作，也透過「烏克蘭重建商機研討會」，邀請烏克蘭商會及官員現身說法。會中，烏克蘭最大商會、承擔80%GDP的烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak也提出多項關鍵數據，讓各國釐清烏克蘭，對台灣企業存在什麼商機。Podilchak表示，2023年至2026年間，包含聯合利華（Unilever）、雀巢（Nestle）等國際企業選擇在烏克蘭投資，建議善用烏克蘭相對低廉的專業勞動力與生產力缺口，將其打造成前瞻製造基地，點名以下五大台企具優勢、且烏克蘭急需的潛力產業。烏克蘭在2022年開戰時每月無人機需求量為5000台至1.5萬台，今年上半年暴增至每月25萬至40萬台，成長50倍以上，是當今世界上最大的無人機市場；不只可作為無人機的終端消費市場，更是兼具研發與量產實力的理想基地。戰火導致烏克蘭電價為戰前的2倍，過去4年戰爭造成電力銳減3成至4成，急需要電網重建、儲能設施的投入。烏克蘭在戰爭前就尚未進入到智慧化「工業4.0」，再加上烏克蘭本身具有龐大便宜科學專業（STEM）人才，如果台灣有意將烏克蘭打造成生產基地，就可以引入大量先進機械、工具機，奠定烏克蘭工業。身為「歐洲糧倉」，烏克蘭過去就出口大量的農產品，食品加工業仍有龐大潛力。隨著戰爭所帶來影響，烏克蘭需要大量的鋼筋、水泥等；烏克蘭有大量礦產及稀土，需要工業能力進行大量開採。Podilchak透過「PESTEL分析」框架（涵蓋政治、經濟、社會文化、技術、環境及法律），協助台灣企業通盤考量進入烏克蘭市場的利弊。戰爭走向是決定政策的主要關鍵，烏國政府也缺乏連貫性的經濟及投資政策烏克蘭在2022年申請加入歐盟，國內也正配合歐盟規定大幅度調整戰爭風險確實存在，但烏克蘭人民也學習在戰爭下生存烏克蘭2021年GDP達到近2000億美元（約新台幣6.3兆元），是該國戰前最好經濟表現；如今實質國內生產總值（Real GDP）是戰爭前的8成左右，但已經逐步在復甦6月的烏克蘭國家銀行利率是15%，高於歐洲其他地區通貨膨脹年增率約落在15%至19%烏克蘭整體文化開明，但隨著戰爭演進，人民的民族及公民意識日益強烈，更對於俄羅斯文化強烈反感；文化上具有堅韌及創意特性對於外部文化採取保護主義烏克蘭工業停留在自動化的「工業化3.0」，僅有不到25%達到「工業4.0」的智慧化水準受到疫情及戰爭接連影響，高端設備使用有限，也缺乏汽車、建築、能源及機械的尖端科技。受限於戰爭損害，烏克蘭無法達到歐盟環保綠色標準，加入歐盟過程中可望在5至10年內與歐盟同步。烏克蘭投資環境法規相當錯綜複雜及疊床架屋，因此建議國外企業應與烏克蘭本土組織合作，將可以避免各項限制。稅率方面，他坦言，現階段缺乏租稅優惠，但政府內部有在評估是否對境外投資給予獎勵措施。Podilchak提醒，烏克蘭購買力受到戰爭影響相當低落，2024購買力平價指數（PPP）僅有18.6，只有台灣的1／4不到，意味著烏克蘭不適合單純當作終端市場。但他強調，未來3至5年預估會成長3成至4成。這反而是開拓市場及生產的基地雙重策略的機會，尤其烏克蘭具有便宜、充足科學（STEM）人才，地處歐亞交界，更在申請入歐盟，同時與加拿大、歐盟簽署自由貿易協定（FTA）。而在人口方面，烏克蘭全國人口約2950萬人，其中580萬人在海外、約610萬人在俄羅斯境內、暫時控制區及克里米亞，強調烏國藍領國民總薪資約波蘭藍領的一半，丹麥的1／4，因此具有誘因。最後，電力是生產必備要素。2021年烏克蘭全國電力有56.6GW，很多來自於核能發電，燃煤、燃油等火力發電，到2026年第1季則降至52GW，約減少7%；烏克蘭境內有13.8GW的核能，其中有部分被俄軍所佔領，所以減少約43%。Podilchak指出，發電量大減已直接反映在飆升的電價上。所幸烏克蘭與歐洲電網相連，暫無斷電危機，但也正因如此，烏國對發電廠、電網更新及儲能設施的需求極為迫切。