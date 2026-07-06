烏克蘭因俄烏戰爭損失規模已逾5,880億美元（約新台幣18.6兆元），是自二戰以來從未見過規模破壞，遠超過單一國家可以承擔，必須跨國協力。
中華民國對外貿易發展協會上月在波蘭華沙舉辦「歐洲台灣形象展」（Taiwan Expo Europe），除了尋求與波蘭合作，也透過「烏克蘭重建商機研討會」，邀請烏克蘭商會及官員現身說法。
會中，烏克蘭最大商會、承擔80%GDP的烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak也提出多項關鍵數據，讓各國釐清烏克蘭，對台灣企業存在什麼商機。
台灣哪些產業有機會到烏克蘭？無人機、電力設施、工具機
Podilchak表示，2023年至2026年間，包含聯合利華（Unilever）、雀巢（Nestle）等國際企業選擇在烏克蘭投資，建議善用烏克蘭相對低廉的專業勞動力與生產力缺口，將其打造成前瞻製造基地，點名以下五大台企具優勢、且烏克蘭急需的潛力產業。
🟡無人機
烏克蘭在2022年開戰時每月無人機需求量為5000台至1.5萬台，今年上半年暴增至每月25萬至40萬台，成長50倍以上，是當今世界上最大的無人機市場；不只可作為無人機的終端消費市場，更是兼具研發與量產實力的理想基地。
🟡電力設施
戰火導致烏克蘭電價為戰前的2倍，過去4年戰爭造成電力銳減3成至4成，急需要電網重建、儲能設施的投入。
🟡機械、工具機
烏克蘭在戰爭前就尚未進入到智慧化「工業4.0」，再加上烏克蘭本身具有龐大便宜科學專業（STEM）人才，如果台灣有意將烏克蘭打造成生產基地，就可以引入大量先進機械、工具機，奠定烏克蘭工業。
🟡食品加工業
身為「歐洲糧倉」，烏克蘭過去就出口大量的農產品，食品加工業仍有龐大潛力。
🟡建築材料
隨著戰爭所帶來影響，烏克蘭需要大量的鋼筋、水泥等；烏克蘭有大量礦產及稀土，需要工業能力進行大量開採。
戰爭下有經濟體檢 風險與機會並存
Podilchak透過「PESTEL分析」框架（涵蓋政治、經濟、社會文化、技術、環境及法律），協助台灣企業通盤考量進入烏克蘭市場的利弊。
政治：
📍戰爭走向是決定政策的主要關鍵，烏國政府也缺乏連貫性的經濟及投資政策
📍烏克蘭在2022年申請加入歐盟，國內也正配合歐盟規定大幅度調整
📍戰爭風險確實存在，但烏克蘭人民也學習在戰爭下生存
經濟：
📍烏克蘭2021年GDP達到近2000億美元（約新台幣6.3兆元），是該國戰前最好經濟表現；如今實質國內生產總值（Real GDP）是戰爭前的8成左右，但已經逐步在復甦
📍6月的烏克蘭國家銀行利率是15%，高於歐洲其他地區
📍通貨膨脹年增率約落在15%至19%
社會文化：
📍烏克蘭整體文化開明，但隨著戰爭演進，人民的民族及公民意識日益強烈，更對於俄羅斯文化強烈反感；文化上具有堅韌及創意特性
📍對於外部文化採取保護主義
科技：
📍烏克蘭工業停留在自動化的「工業化3.0」，僅有不到25%達到「工業4.0」的智慧化水準
📍受到疫情及戰爭接連影響，高端設備使用有限，也缺乏汽車、建築、能源及機械的尖端科技。
環境：
📍受限於戰爭損害，烏克蘭無法達到歐盟環保綠色標準，加入歐盟過程中可望在5至10年內與歐盟同步。
法規：
📍烏克蘭投資環境法規相當錯綜複雜及疊床架屋，因此建議國外企業應與烏克蘭本土組織合作，將可以避免各項限制。
稅率方面，他坦言，現階段缺乏租稅優惠，但政府內部有在評估是否對境外投資給予獎勵措施。
4年戰爭下 電力、人口都有留意
Podilchak提醒，烏克蘭購買力受到戰爭影響相當低落，2024購買力平價指數（PPP）僅有18.6，只有台灣的1／4不到，意味著烏克蘭不適合單純當作終端市場。
但他強調，未來3至5年預估會成長3成至4成。這反而是開拓市場及生產的基地雙重策略的機會，尤其烏克蘭具有便宜、充足科學（STEM）人才，地處歐亞交界，更在申請入歐盟，同時與加拿大、歐盟簽署自由貿易協定（FTA）。
人口成本有優勢 只有波蘭一半、丹麥1／4
而在人口方面，烏克蘭全國人口約2950萬人，其中580萬人在海外、約610萬人在俄羅斯境內、暫時控制區及克里米亞，強調烏國藍領國民總薪資約波蘭藍領的一半，丹麥的1／4，因此具有誘因。
最後，電力是生產必備要素。2021年烏克蘭全國電力有56.6GW，很多來自於核能發電，燃煤、燃油等火力發電，到2026年第1季則降至52GW，約減少7%；烏克蘭境內有13.8GW的核能，其中有部分被俄軍所佔領，所以減少約43%。
Podilchak指出，發電量大減已直接反映在飆升的電價上。所幸烏克蘭與歐洲電網相連，暫無斷電危機，但也正因如此，烏國對發電廠、電網更新及儲能設施的需求極為迫切。
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會中，烏克蘭最大商會、承擔80%GDP的烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak也提出多項關鍵數據，讓各國釐清烏克蘭，對台灣企業存在什麼商機。
台灣哪些產業有機會到烏克蘭？無人機、電力設施、工具機
Podilchak表示，2023年至2026年間，包含聯合利華（Unilever）、雀巢（Nestle）等國際企業選擇在烏克蘭投資，建議善用烏克蘭相對低廉的專業勞動力與生產力缺口，將其打造成前瞻製造基地，點名以下五大台企具優勢、且烏克蘭急需的潛力產業。
🟡無人機
烏克蘭在2022年開戰時每月無人機需求量為5000台至1.5萬台，今年上半年暴增至每月25萬至40萬台，成長50倍以上，是當今世界上最大的無人機市場；不只可作為無人機的終端消費市場，更是兼具研發與量產實力的理想基地。
🟡電力設施
戰火導致烏克蘭電價為戰前的2倍，過去4年戰爭造成電力銳減3成至4成，急需要電網重建、儲能設施的投入。
🟡機械、工具機
烏克蘭在戰爭前就尚未進入到智慧化「工業4.0」，再加上烏克蘭本身具有龐大便宜科學專業（STEM）人才，如果台灣有意將烏克蘭打造成生產基地，就可以引入大量先進機械、工具機，奠定烏克蘭工業。
🟡食品加工業
身為「歐洲糧倉」，烏克蘭過去就出口大量的農產品，食品加工業仍有龐大潛力。
🟡建築材料
隨著戰爭所帶來影響，烏克蘭需要大量的鋼筋、水泥等；烏克蘭有大量礦產及稀土，需要工業能力進行大量開採。
戰爭下有經濟體檢 風險與機會並存
Podilchak透過「PESTEL分析」框架（涵蓋政治、經濟、社會文化、技術、環境及法律），協助台灣企業通盤考量進入烏克蘭市場的利弊。
政治：
📍戰爭走向是決定政策的主要關鍵，烏國政府也缺乏連貫性的經濟及投資政策
📍烏克蘭在2022年申請加入歐盟，國內也正配合歐盟規定大幅度調整
📍戰爭風險確實存在，但烏克蘭人民也學習在戰爭下生存
經濟：
📍烏克蘭2021年GDP達到近2000億美元（約新台幣6.3兆元），是該國戰前最好經濟表現；如今實質國內生產總值（Real GDP）是戰爭前的8成左右，但已經逐步在復甦
📍6月的烏克蘭國家銀行利率是15%，高於歐洲其他地區
📍通貨膨脹年增率約落在15%至19%
社會文化：
📍烏克蘭整體文化開明，但隨著戰爭演進，人民的民族及公民意識日益強烈，更對於俄羅斯文化強烈反感；文化上具有堅韌及創意特性
📍對於外部文化採取保護主義
科技：
📍烏克蘭工業停留在自動化的「工業化3.0」，僅有不到25%達到「工業4.0」的智慧化水準
📍受到疫情及戰爭接連影響，高端設備使用有限，也缺乏汽車、建築、能源及機械的尖端科技。
環境：
📍受限於戰爭損害，烏克蘭無法達到歐盟環保綠色標準，加入歐盟過程中可望在5至10年內與歐盟同步。
法規：
📍烏克蘭投資環境法規相當錯綜複雜及疊床架屋，因此建議國外企業應與烏克蘭本土組織合作，將可以避免各項限制。
稅率方面，他坦言，現階段缺乏租稅優惠，但政府內部有在評估是否對境外投資給予獎勵措施。
4年戰爭下 電力、人口都有留意
Podilchak提醒，烏克蘭購買力受到戰爭影響相當低落，2024購買力平價指數（PPP）僅有18.6，只有台灣的1／4不到，意味著烏克蘭不適合單純當作終端市場。
但他強調，未來3至5年預估會成長3成至4成。這反而是開拓市場及生產的基地雙重策略的機會，尤其烏克蘭具有便宜、充足科學（STEM）人才，地處歐亞交界，更在申請入歐盟，同時與加拿大、歐盟簽署自由貿易協定（FTA）。
人口成本有優勢 只有波蘭一半、丹麥1／4
而在人口方面，烏克蘭全國人口約2950萬人，其中580萬人在海外、約610萬人在俄羅斯境內、暫時控制區及克里米亞，強調烏國藍領國民總薪資約波蘭藍領的一半，丹麥的1／4，因此具有誘因。
最後，電力是生產必備要素。2021年烏克蘭全國電力有56.6GW，很多來自於核能發電，燃煤、燃油等火力發電，到2026年第1季則降至52GW，約減少7%；烏克蘭境內有13.8GW的核能，其中有部分被俄軍所佔領，所以減少約43%。
Podilchak指出，發電量大減已直接反映在飆升的電價上。所幸烏克蘭與歐洲電網相連，暫無斷電危機，但也正因如此，烏國對發電廠、電網更新及儲能設施的需求極為迫切。