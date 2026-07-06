《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽 今（6）日將進行兩場 BO5，首場上午11點，由 LPL 強權 BLG 對決美洲代表 LYON；第二場預計下午4點，由韓國勁旅 T1 和巴西戰隊 FURIA 進行生死鬥，輸家即淘汰，《NOWNEWS》也透過本文整理觀賽重點、直播連結。
Bin、Knight 坐鎮 三路對線仍是 BLG 最大優勢
BLG 上一輪成功擊敗 T1，展現冠軍級實力，如今再碰上首度闖進淘汰賽的 LYON，BLG 最大武器依舊是豪華明星陣容，無論是 Bin 的對線壓制、Knight 的中路掌控，還是下路雙人組的團戰輸出，都具備世界頂尖水準。只要能穩住前期節奏、避免遭到對手帶動亂戰，BLG 整體實力仍高出 LYON 一截。
身為北美賽區的黑馬冠軍，LYON 一路展現敢打敢拚的風格，尤其打野與中野連動往往能在前期打出突破口。面對紙面實力更強的 BLG，若想完成爆冷，勢必要從野區節奏與地圖資源著手，盡可能將比賽拖入中後期團戰。
T1 跌入敗部 迎戰 FURIA 沒有退路
第二場由 LCK 豪門 T1 對上巴西代表 FURIA，T1 上一輪與 BLG 激戰五局後落敗，如今已站在淘汰邊緣，若再吞敗將提前結束 MSI 之旅，對 Faker 領軍的 T1 而言，如何迅速調整狀態、避免重蹈上一輪失誤，將是晉級關鍵。
FURIA 雖然整體戰力略居下風，但隊伍向來以積極進攻聞名，若能利用前期主動開戰打亂 T1 節奏，仍有機會製造驚喜。不過從國際賽經驗、團戰執行與選手個人能力來看，T1 仍被視為較被看好的一方。
《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽最新賽程
📍7月6日（一）
■11:00 BLG vs. LYON
■16:00 T1 vs. FUR
《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
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BLG 上一輪成功擊敗 T1，展現冠軍級實力，如今再碰上首度闖進淘汰賽的 LYON，BLG 最大武器依舊是豪華明星陣容，無論是 Bin 的對線壓制、Knight 的中路掌控，還是下路雙人組的團戰輸出，都具備世界頂尖水準。只要能穩住前期節奏、避免遭到對手帶動亂戰，BLG 整體實力仍高出 LYON 一截。
身為北美賽區的黑馬冠軍，LYON 一路展現敢打敢拚的風格，尤其打野與中野連動往往能在前期打出突破口。面對紙面實力更強的 BLG，若想完成爆冷，勢必要從野區節奏與地圖資源著手，盡可能將比賽拖入中後期團戰。
第二場由 LCK 豪門 T1 對上巴西代表 FURIA，T1 上一輪與 BLG 激戰五局後落敗，如今已站在淘汰邊緣，若再吞敗將提前結束 MSI 之旅，對 Faker 領軍的 T1 而言，如何迅速調整狀態、避免重蹈上一輪失誤，將是晉級關鍵。
FURIA 雖然整體戰力略居下風，但隊伍向來以積極進攻聞名，若能利用前期主動開戰打亂 T1 節奏，仍有機會製造驚喜。不過從國際賽經驗、團戰執行與選手個人能力來看，T1 仍被視為較被看好的一方。
📍7月6日（一）
■11:00 BLG vs. LYON
■16:00 T1 vs. FUR
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