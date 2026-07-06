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Bin、Knight 坐鎮 三路對線仍是 BLG 最大優勢

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，BLG 上一輪大戰5場擊敗 T1，今天將在勝部對決北美黑馬 LYON。（圖／LOL Esports Flickr）

T1 跌入敗部 迎戰 FURIA 沒有退路

▲對 Faker 領軍的 T1 而言，如何迅速調整狀態、避免重蹈上一輪失誤，將是晉級關鍵。（圖／LOL Esports Flickr）

《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽最新賽程

《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看

▲《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽，最新分組賽晉級樹狀圖。（圖／LOL Esports）

《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽 今（6）日將進行兩場 BO5，首場上午11點，由 LPL 強權 BLG 對決美洲代表 LYON；第二場預計下午4點，由韓國勁旅 T1 和巴西戰隊 FURIA 進行生死鬥，輸家即淘汰，《NOWNEWS》也透過本文整理觀賽重點、直播連結。BLG 上一輪成功擊敗 T1，展現冠軍級實力，如今再碰上首度闖進淘汰賽的 LYON，BLG 最大武器依舊是豪華明星陣容，無論是 Bin 的對線壓制、Knight 的中路掌控，還是下路雙人組的團戰輸出，都具備世界頂尖水準。只要能穩住前期節奏、避免遭到對手帶動亂戰，BLG 整體實力仍高出 LYON 一截。身為北美賽區的黑馬冠軍，LYON 一路展現敢打敢拚的風格，尤其打野與中野連動往往能在前期打出突破口。面對紙面實力更強的 BLG，若想完成爆冷，勢必要從野區節奏與地圖資源著手，盡可能將比賽拖入中後期團戰。第二場由 LCK 豪門 T1 對上巴西代表 FURIA，T1 上一輪與 BLG 激戰五局後落敗，如今已站在淘汰邊緣，若再吞敗將提前結束 MSI 之旅，對 Faker 領軍的 T1 而言，如何迅速調整狀態、避免重蹈上一輪失誤，將是晉級關鍵。FURIA 雖然整體戰力略居下風，但隊伍向來以積極進攻聞名，若能利用前期主動開戰打亂 T1 節奏，仍有機會製造驚喜。不過從國際賽經驗、團戰執行與選手個人能力來看，T1 仍被視為較被看好的一方。■11:00 BLG vs. LYON■16:00 T1 vs. FUR