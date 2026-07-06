但因為中華隊交手韓國2連勝，就算輸球仍有機會晉級，因而戰果衍生出的4種劇本，其中有3種中華隊都會晉級。反觀中國對韓國2連敗，本戰只要輸球等同確定小組墊底淘汰，因此本戰就是直接攸關晉級與否的生死戰。

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球隊 戰績（積分） 晉級現況 日本 4勝1敗（9） 已確定晉級 韓國 2勝3敗（7） 因對中華隊2連敗、若輸日本恐淘汰 中華隊 2勝3敗（7） 因對韓國2連勝、輸中國仍有望晉級 中國 2勝3敗（7） 因對韓國2連敗、若輸中華隊確定淘汰

▲林庭謙上戰交手韓國隊正規賽的追平三分球，幫助中華隊逼進延長賽取勝，拿到交手韓國隊的2連勝，使得如今晉級態勢相對明朗。（圖／取自FIBA官網）

▲韓國隊靠著已離隊的一哥李賢重第一階段2連勝中國隊，對戰優勢上取得領先，有可能在輸給日本情況下，仍以小組第三晉級。（圖／取自FIBA世界盃官網）

▲中國隊後場核心趙繼偉上戰面對日本表現不佳，球隊也在主場不敵日本，錯失提前晉級機會。（圖／FIBA提供）

FIBA世界盃亞洲區資格賽第三階段最終交鋒登場，中華隊14點先強碰中國隊，韓國晚場面對日本，由於台、韓、中3隊賽前都是2勝3敗、積分7分，贏球方將拿到關鍵第3勝，宣告直接晉級，本次世界盃亞洲區資格賽首輪將16隊分為4組，取小組前三晉級，因此今日賽事開打前，對於同戰績的台、中、韓有一大前提，就是收下第3勝，注定確定直接晉級，只是考量對戰關係，中華隊、韓國隊輸球都還有機會晉級、反觀中國隊則面臨「輸球即淘汰」的高壓不利局面。中華隊3敗分別是面對日本2敗、中國1敗，對晉級假想敵韓國則拿到2連勝，因此本場面對中國，贏球拿到第3勝就直接晉級，就算輸球，只要晚場韓國輸給日本無緣第3勝，中華隊也能靠對戰優勢擠下韓國，以分組第三晉級，因此就中、韓而言，中華隊想晉級，確實具備更多優勢。晉級條件：贏中國（直接晉級）、輸中國且日本贏韓國（小組第三）淘汰條件：輸中國且韓國贏日本（小組墊底）韓國隊目前3敗中，交手中華隊2場皆吞敗，但交手中國隊拿到2連勝，讓他們的晉級態勢幾乎與午場的中台大戰綁定，如果中華隊贏球，韓國等於提前確定小組第三晉級。但雖然韓國隊與中華隊一樣，只有一種情況會被淘汰（中華隊輸中國隊、自己又輸日本），但若按照FIBA戰力排行，這卻是相對可能發生的結果。晉級條件：贏日本（直接晉級）、輸日本且中華隊贏中國（小組第三）淘汰條件：輸日本且中華隊輸中國隊（小組墊底）中國隊主客場爆冷2連敗給韓國，讓他們晉級態勢陷入相對不利的局面，若輸給中華隊，就算晚上韓國也輸日本，兩隊同為2勝4敗，但比較對戰成績後，中國隊仍會墊底淘汰，因此本場交手中華隊，中國隊面臨輸不得壓力，只要輸球就等同確定淘汰，唯一晉級可能就是本場擊敗中華隊。晉級條件：贏中華隊（直接晉級）淘汰條件：輸中華隊（小組墊底）