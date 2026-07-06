北約（NATO）峰會本週將於土耳其召開，白宮證實，美國總統川普（Donald Trump） 將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，後者警告俄羅斯恐在近日發起大規模攻勢。
俄烏戰場陷僵局，克宮拒絕領導人面對面協商
根據《路透社》報導，川普預計7日飛抵峰會現場，先與地主國、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面，並與澤倫斯基商討如何結束俄烏戰事。
有美國高級官員透露，過去幾個月，戰場局勢明顯陷入僵局，俄烏雙方都沒有取得多少進展，川普認為，必須盡快結束這場戰爭。
澤倫斯基澤引述情報宣稱，俄羅斯正在準備發動新的大規模攻勢。
報導指出，澤倫斯基上個月曾呼籲與俄國總統普丁（Vladimir Putin）舉行一對一會面，但遭克里姆林宮拒絕，重申任何解決方案都必須接受由俄國全面控制烏克蘭頓巴斯地區。
再次敦促北約增加國防開支
該位美國政府高層並表示，川普還將在峰會期間，親自敦促北約盟國提高國防開支。
據該名官員說法，峰會期間將宣布價值數十億美元的國防相關交易，但沒有提供細節。
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根據《路透社》報導，川普預計7日飛抵峰會現場，先與地主國、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面，並與澤倫斯基商討如何結束俄烏戰事。
有美國高級官員透露，過去幾個月，戰場局勢明顯陷入僵局，俄烏雙方都沒有取得多少進展，川普認為，必須盡快結束這場戰爭。
澤倫斯基澤引述情報宣稱，俄羅斯正在準備發動新的大規模攻勢。
報導指出，澤倫斯基上個月曾呼籲與俄國總統普丁（Vladimir Putin）舉行一對一會面，但遭克里姆林宮拒絕，重申任何解決方案都必須接受由俄國全面控制烏克蘭頓巴斯地區。
再次敦促北約增加國防開支
該位美國政府高層並表示，川普還將在峰會期間，親自敦促北約盟國提高國防開支。
據該名官員說法，峰會期間將宣布價值數十億美元的國防相關交易，但沒有提供細節。
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