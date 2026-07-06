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2026世界盃16強淘汰賽，今（6）日由「森巴軍團」巴西（Brazil）對上由超級射手哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威（Norway）。比賽進行到第80分鐘，哈蘭德展現招牌的空戰優勢，以一記強力的頭槌破網，幫助挪威在比賽尾聲取得1：0的領先，也讓五屆冠軍巴西陷入被淘汰的危機。這場備受矚目的賽事在美國紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。開賽初段，雙方互有攻勢。挪威曾由柏格（Patrick Berg）攻入一球，但因越位在先被判無效。隨後，巴西的庫尼亞（Matheus Cunha）在禁區內遭犯規，獲得一次12碼罰球機會。然而，巴西中場吉馬良斯（Bruno Guimaraes）主罰的點球，被挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）神勇撲出，巴西錯失先馳得點的絕佳良機。挪威門將尼蘭在上半場表現出色，屢次化解巴西的攻勢。巴西雖然試圖利用維尼修斯（Vinicius Jr.）等人的速度打反擊，但在挪威穩固的防守體系下，難以組織起有效的連續攻勢。雙方以0：0結束上半場。下半場，巴西試圖加強進攻，年僅19歲的新星恩德里克（Endrick）替補上陣，並曾獲得一次單刀機會，但射門偏出。隨後，巴西換上老將內馬爾（Neymar），希望能為球隊帶來更多進攻火花。然而，挪威在防守端依然保持著高度的專注力，並且在進攻端逐漸施加壓力。比賽進行到第80分鐘，挪威把握住一次進攻機會，哈蘭德在禁區內力壓巴西後衛加布里埃爾（Gabriel），以一記勢大力沉的頭槌攻破了巴西門將阿利森（Alisson）的十指關，為挪威取得1：0的關鍵領先。哈蘭德的進球讓挪威在比賽最後階段佔據了主動權，而巴西則必須在剩下的時間內全力反撲，以避免在16強就慘遭淘汰的命運。這場比賽的勝方將晉級八強，對手將是墨西哥或英格蘭。