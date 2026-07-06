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葡萄牙巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在即將迎來世界盃16強對陣西班牙的淘汰賽前，於記者會上拋出震撼彈，親口證實：「我可以宣布，這將是我最後一屆世界盃。」現年41歲的C羅坦言，無論接下來戰果如何，他對自己的足球生涯已問心無愧，現在出賽全憑對足球的純粹熱愛。C羅生涯共參與了2006、2010、2014、2018、2022及2026年共6屆世界盃，並在本屆小組賽對陣烏茲別克時破網，成為史上首位在6屆世界盃都有進球紀錄的球員。面對即將在德州達拉斯體育場上演的「伊比利半島德比」，C羅感性表示：「現在最重要的是盡情享受。這是我最後一次世界盃，但我希望明天不會是我的最後一場比賽。」針對外界持續關注的退役時間表，C羅維持一貫的霸氣態度：「我會在自己想退役的時候退役，而不是你們想要的時候。無論我是先發登場還是坐在板凳上，都不會有影響。」他強調，自己的人生已經相當圓滿，繼續在賽場上奔跑完全是出於熱情：「無論明天發生什麼，我都會帶著1000%問心無愧的態度離開。我已經為足球付出了所有。」本屆賽事C羅表現依舊亮眼，已累計攻入3球。他形容這次世界盃在情感上是「最棒的一次」，球迷的熱情讓他印象極為深刻。當被問及是否需要一座世界盃冠軍來補齊職業生涯的最後拼圖時，曾率隊奪得2016年歐洲盃冠軍的C羅顯得相當豁達：「我的人生什麼都不缺。我不會因為贏得世界盃，就變得『更像』或『更不像』C羅。我們有實力奪冠，但最終只有一個國家能捧盃。」他也擁抱外界批評，「年齡帶來了成熟與經驗。我甚至感謝那些攻擊我的人，因為帶著這些批評，是你作為一個人成長最快的方式。」記者會上，C羅也展現前輩風範，稱讚即將同場競技的西班牙18歲新星拉明·亞馬爾擁有無可限量的未來，但也強調葡萄牙面對的是強大的西班牙整體團隊。他更以過來人身分給予年輕球員建議：「如果太在意批評，你就會迷失自我。你必須專注於熱愛這項運動的球迷，這才是維持長久職業生涯的關鍵。」另一方面，西班牙主帥路易斯·德拉富恩特也在賽前表達了對這位傳奇球星的最高敬意：「我是C羅的粉絲。我欣賞他展現出的野心、性格，以及每天都渴望進步的態度，他是所有年輕人的榜樣。」德拉富恩特強調，西班牙在比賽中必須時刻對C羅保持警覺，因為以他的天賦和實力，絕對是場上最具威脅性的存在。