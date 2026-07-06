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2026年世界盃16強淘汰賽爆出賽史最大冷門之一！由超級前鋒哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威隊，以2：1驚險擊退五屆世界盃冠軍「森巴軍團」巴西隊。哈蘭德在比賽尾聲大發神威，包辦兩顆進球，不僅粉碎了巴西隊的晉級美夢，更帶領挪威隊闖入8強，締造隊史在世界盃的最佳成績。在這場高潮迭起的賽事中，雙方前80分鐘陷入僵局，直到比賽第80分鐘，哈蘭德在禁區內力壓巴西後衛加布里埃爾（Gabriel），以一記招牌強力頭槌破網，為挪威首開紀錄。隨後在第90分鐘，哈蘭德在禁區外起腳，轟出一記穿過防守球員雙腿的低平「世界波」，徹底粉碎巴西的反撲希望。憑藉本場比賽的「梅開二度」，哈蘭德寫下了多項驚人紀錄，前在本屆世界盃已攻入7球，與梅西（Lionel Messi）及姆巴佩（Kylian Mbappe）並列金靴獎競爭者榜首。哈蘭德是自2014年德國隊的克羅斯（Toni Kroos）與許爾勒（André Schürrle）之後，首位在世界盃賽場上對陣巴西隊能單場攻入兩球的球員。這位超級球星已連續14場代表挪威出戰的正式比賽中取得進球，在這波連續進球期間，他總計瘋狂轟入了26球。除了哈蘭德的致命一擊，挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）絕對是本場比賽的另一大功臣。他在上半場神勇撲出了巴西中場吉馬良斯（Bruno Guimaraes）的12碼罰球，並在第86分鐘上演了一次「賽事最佳撲救」，將隊友阿耶（Kristoffer Ajer）險些造成的烏龍球硬生生撥出界外。巴西隊雖然在傷停補時第10分鐘（90+10'），靠著卡塞米羅（Casemiro）在禁區內製造犯規，由老將內馬爾（Neymar）操刀12碼罰球命中扳回一城，但為時已晚，幾秒鐘後裁判便吹響了全場比賽結束的哨音。這場2：1的勝利，對雙方而言都具有劃時代的歷史意義，挪威突破了隊史極限，首次晉級世界盃8強。他們接下來將迎戰墨西哥或英格蘭，爭奪4強門票。