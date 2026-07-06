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▲美國總統川普曾親自致電給關係密切的FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino），要求其重新審查巴洛貢的紅牌停賽案。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）原本已做好巴洛貢無法上場的戰術準備。（圖／取自ESPN）

2026世界盃爆出空前嚴重的判罰爭議！美國國家隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在32強對陣波赫的比賽中領到紅牌，原定於16強對陣比利時的關鍵戰役須自動禁賽一場。然而，國際足總（FIFA）卻在賽前突發聲明，宣布將禁賽處分「緩期一年執行」，讓巴洛貢得以合法出賽。外媒爆料此舉是美國總統川普（Donald Trump）親自致電施壓的結果，引發多位足壇名宿與比利時官方的強烈抨擊。據《紐約時報》與《電訊報》報導，美國總統川普曾親自致電給關係密切的FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino），要求其重新審查巴洛貢的紅牌停賽案。隨後，FIFA 紀律委員會引用紀律準則第27條，史無前例地宣布將這張紅牌帶來的停賽處分「暫緩執行」，考察期為1年。這意味著巴洛貢完全不用缺席16強賽事。消息一出，川普隨即在社群平台Truth Social發文：「感謝FIFA做了正確的事，糾正了一個巨大的不公！」白宮官方X帳號也發布白頭海鵰的圖片並高呼「USA-USA-USA」。這項極具政治力介入色彩的決定，立刻引發英國轉播單位 ITV 球評們的猛烈砲火。兵工廠傳奇球星賴特（Ian Wright）點評表示「停賽本就該在賽事期間執行，這種暫緩執行的情況根本不該發生。我們整天談論誠信與透明度，但看看這屆賽事發生的事，這簡直太可恥了，特別是這還牽涉到一名美國球員。」曼聯名宿 內維爾（Gary Neville）則說：「這件事的處理方式實在『太臭了』！我承認那球可能不該給紅牌，如果 FIFA 有正常的申訴推翻機制那沒問題。但規則裡根本沒有這種流程，FIFA 突然不知從哪冒出來讓球員解禁，這對比利時或其他有球員被冤枉罰下的球隊來說極度不公平。」曼聯名宿 基恩（Roy Keane）直言， 「這看起來一點都不公平，完全打亂了對手球隊的備戰。這感覺就像是『熟人之間在互相照應』。」面對突如其來的規則大轉彎，比利時國家隊感到震驚與憤怒。主帥加西亞（Rudi Garcia）直言，聽到消息時還以為是在過愚人節：「我不知道在FIFA眼裡，7月5日是不是等同於4月1日？我們不是在為自己辯護，我們是在捍衛足球的道德與歷史。這是世界盃歷史上第一次出現這種荒唐決定。」比利時足協也發表強硬聲明，指出FIFA此舉已嚴重違反多項明文規定，首先這已違反賽事規章，依據2026世界盃競賽規程第10.5條及FIFA紀律準則第 66.4條，紅牌罰下將「自動」導致球員在下一場比賽停賽。另外也無視賽前協議，該自動停賽規則在賽前協調會與工作坊中被反覆強調，且本屆世界盃先前的紅牌皆是依此標準執行。據悉，身兼FIFA理事會成員的比利時足協主席范達姆（Pascale Van Damme）已飛往西雅圖展開交涉，比利時官方正積極考慮採取法律行動，不排除將此事提交至國際體育仲裁法庭（CAS）。這項「空降」的解禁令連美國隊自己都感到意外。美國主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）原本已做好巴洛貢無法上場的戰術準備，許多美國球員更是透過社群媒體才得知隊友可以出賽。回顧這起爭議的源頭，巴洛貢是在對陣波赫的比賽第64分鐘，因身體失去平衡，鞋釘意外刮到對方球員的阿基里斯腱而被VAR介入後判罰紅牌。當時波切蒂诺與美國隊長亞當斯（Tyler Adams）皆對此判罰強烈不滿。