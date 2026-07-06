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美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前與NFL球星特拉維斯麥可凱爾西（Travis Michael Kelce），現場賓客名單星光熠熠，其中一位熟悉的亞洲面孔也引起台灣網友關注，就是她巡演御用的台裔美籍舞者莊凱倫（Karen S. Chuang）！她昨日在社群曬出自己身穿禮服的照片，被猜測就是為了參加天后婚禮，兩人超狂交情也公開。莊凱倫昨日在IG公開自己身穿紅色高定禮服的照片，並寫下：「And by the way… we went out last night！（我們昨天晚上出門了）」，因為她平常跟天后泰勒絲交情匪淺，因此被猜測受邀參加了天后婚禮，成為現場唯一受邀的台灣女孩。莊凱倫是泰勒絲《The Eras Tour》巡演的核心舞者之一，在近兩年的世界巡演中，陪伴天后走遍21個國家、完成149場演出。除了泰勒絲之外，她還曾與Lady Gaga、怪奇比莉（Billie Eilish）等國際巨星合作，是好萊塢炙手可熱的編舞家與職業舞者。現年36歲的莊凱倫1990年出生於美國加州，是台灣移民第二代，父母1984年到美國發展事，她不僅擁有亮眼舞蹈實力，更是一名UCLA的超狂學霸，2012年畢業的她直接勇闖美國娛樂圈，並順利打出名號。值得一提的是，莊凱倫並沒有忘記自己的台灣根，她在Threads帳號簡介中直接用繁體中文寫下「台灣人」，也多次公開自己就是台灣移民的女兒，對身分感到十分驕傲；2023年底，她還特別跟父母回台灣尋根，走訪宜蘭、花蓮等地，並用中文分享旅行心得，感謝父母一路以來的支持。