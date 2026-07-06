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2026年美加墨世界盃16強淘汰賽爆出震撼冷門！五屆冠軍「森巴軍團」巴西隊以1：2不敵由神鋒哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威隊，慘遭淘汰。這不僅是巴西自1990年義大利世界盃以來首次止步16強的最差戰績，當家球星內馬爾（Neymar）「最後一舞」落幕，他也在場上激動落淚。內馬爾在採訪中表示：「我努力過，真的努力過了。現在一切都結束了。我從這裡開始，也在這裡畫上句號。」本場比賽替補上陣的內馬爾，在短短 23 分鐘的出場時間內展現了極強的求勝欲。他在傷停補時階段（90+10分鐘）穩穩罰入 12 碼點球，一度為巴西隊燃起反撲希望，但最終仍無力回天。隨著主裁判吹響終場哨音，深知這已是自己最後一屆世界盃的內馬爾情緒徹底崩潰，當場痛哭失聲。自 2014 年世界盃首秀以來，內馬爾在世界盃舞台總計出賽 15 場，交出 9 顆進球與 4 次助攻的亮眼成績單，但最佳成績始終停留在 2014 年的殿軍。如今英雄遲暮，無緣捧起大力神盃成為他職業生涯最大的遺憾。巴西隊本場比賽可謂敗給了自己。全場他們共獲得兩次12碼罰球機會，但上半場吉馬良斯（Bruno Guimaraes）的主罰被挪威門神尼蘭（Orjan Nyland）神勇撲出，錯失了先馳得點的黃金機會。數據顯示，巴西成為世界盃歷史上第4支在淘汰賽單場獲得兩次點球卻依然輸球的隊伍（前三支為2002屆愛爾蘭、2022屆英格蘭與2022屆法國）。此外，這場敗仗也讓巴西隊延續了難以打破的「歐洲魔咒」。這已是巴西隊連續第7次在世界盃淘汰賽階段被歐洲（UEFA）球隊淘汰出局（2006法國、2010荷蘭、2014德國/荷蘭、2018比利時、2022克羅埃西亞、2026挪威）。擊碎森巴軍團晉級美夢的關鍵人物，正是挪威巨星哈蘭德。他在下半場先是以招牌頭槌打破僵局，隨後又在第90分鐘轟出一記穿襠的「世界波」梅開二度。這讓他不僅以7顆進球與梅西、姆巴佩並列射手榜榜首，更成為自2014年德國隊的克羅斯與許爾勒之後，首位在世界盃賽場上對巴西隊完成梅開二度的球員。相對於挪威隊創造隊史最佳成績的狂歡，巴西隊的表現則遭到各界嚴厲抨擊。主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）放棄傳統控球、甚至在落後時缺乏反撲氣勢的戰術引發球迷強烈不滿。瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）在擔任球評時更是無情開酸：「挪威隊踢出了『美麗足球（Jogo Bonito）』，而巴西隊踢的則是『我不知道那是什麼』的足球。」 隨著一代巨星內馬爾的落幕與戰術體系的崩盤，這支最平庸的五星巴西，勢必將迎來一段艱難的重建期。