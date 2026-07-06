泰國東北部穆達漢府（Mukdahan）2日發生重大車禍，年僅11歲的男童駕駛父母的皮卡貨車違規上路，結果失控撞向路邊正在進行朝聖的僧侶隊伍，造成10人死亡、7人受傷的悲劇。有倖存僧侶宣稱，事發前自己不知為何已有奇怪預感，直覺告訴他要靠右行走。
有港媒引述泰國「穆達漢聯合救援協會」（สมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร）採訪倖存僧侶的內容，該名僧侶透露，事發前彷彿有個聲音在他耳邊低語，告訴他有事情即將發生，於是他趕緊向其他人示警，提醒他們盡可能靠右側小路行走。
不少泰國民眾都在留言區表達看法，多半是為死去的僧侶哀悼，有人感嘆命中注定的劫數就是很難逃掉；也有人質疑該名僧侶是否因為心理創傷，出現幻聽、幻覺等狀況；還有人提醒切勿轉移焦點，男童父母要負最大的監護責任。
根據《曼谷郵報》報導，涉事男童被確診患有自閉症，按照兒童福利法，已交由泰國社會發展和安全部照護，並由專業的心理學家評估其身心狀態。
泰國心理健康部的專家、瓦羅特博士（Dr. Varoth Chotpitauasunondh）也提醒，比起關注車禍與自閉症的關聯，更重要的是監護人責任，親友必須格外謹慎，防止孩子做出可能造成嚴重風險的行為：「很明顯，這名男孩無人監管，並被允許做了違法的事情...在許多農村社區，儘管未成年人在公路上駕駛汽車、摩托車是違法的，但有時人們並不認為這有危險，這是一個長期被忽視的問題。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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根據《曼谷郵報》報導，涉事男童被確診患有自閉症，按照兒童福利法，已交由泰國社會發展和安全部照護，並由專業的心理學家評估其身心狀態。
泰國心理健康部的專家、瓦羅特博士（Dr. Varoth Chotpitauasunondh）也提醒，比起關注車禍與自閉症的關聯，更重要的是監護人責任，親友必須格外謹慎，防止孩子做出可能造成嚴重風險的行為：「很明顯，這名男孩無人監管，並被允許做了違法的事情...在許多農村社區，儘管未成年人在公路上駕駛汽車、摩托車是違法的，但有時人們並不認為這有危險，這是一個長期被忽視的問題。」
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