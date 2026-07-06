我是廣告 請繼續往下閱讀

最終排名 獎金金額（美元） 冠軍 5,000萬 亞軍 3,300萬 季軍 2,900萬 第4名 2,700萬 第5至第8名 1,900萬 第9至第16名 1,500萬 第17至第32名 1,100萬 第33至第48名 900萬

儘管「森巴軍團」巴西隊在2026年美加墨世界盃16強賽中以1：2不敵挪威，遺憾提前出局，但根據巴西媒體《環球體育》報導，巴西足協仍將從本屆賽事中獲得高達2550萬美元的豐厚獎金。本屆世界盃國際足總（FIFA）總計發放高達7.27億美元 的總獎金池，創下歷史最高紀錄，相較於2022年卡達世界盃（總獎金逾4.4億美元）大幅提升了50%。巴西隊本屆賽事獲得的2550萬美元 總獎金，主要由以下兩部分組成，排名獎金為1500萬美元，巴西隊止步16強，對應的是賽事第9名至第16名的獎金級距。另外還有參賽與備戰費共1050萬美元，包含基本參賽獎金以及其中150萬美元 的賽前備戰費用。本屆冠軍獎金高達 5000萬美元，顯著高於2022年冠軍阿根廷的4200萬美元，以及2018年冠軍法國的3800萬美元。雖然在獎金收益上獲得豐厚回報，但競技層面的打擊對巴西球迷而言卻是沉痛的。隨著不敵挪威告別本屆賽事，巴西隊確定無緣期盼已久的隊史第6座大力神盃。這場失利意味著，巴西隊的世界盃冠軍荒將至少延續至2030年。距離他們上一次奪冠（2002年日韓世界盃）將相隔長達28年，正式打破了1970年至1994年之間「24年無冠」的舊紀錄，成為巴西隊史上最長的冠軍荒。