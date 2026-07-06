（7：30更新：確定延後一小時開打）2026年世界盃16強賽，英格蘭與地主墨西哥的焦點對決還沒開踢，場外就先爆發突發狀況。根據《ESPN》報導指出，由於墨西哥市天候急遽惡化，阿茲特克球場（Estadio Azteca）賽前數小時遭到雷雨與冰雹侵襲，國際足總（FIFA）一度發布「就地避難」的指示，要求現場所有人員暫時留在有遮蔽物的區域，球隊抵達球場的行程也被迫延後。
雷聲、閃電、冰雹齊襲 球迷與工作人員緊急避難
比賽預定開踢前約3小時，阿茲特克球場上空突然烏雲密布，現場雷聲大作、閃電頻繁出現，隨後更降下大雨與冰雹。球迷紛紛躲進球場看台屋頂下避雨，維安人員及工作人員也趕緊聚集到帳篷或其他遮蔽處避難。現場廣播則宣布，由於天候因素，「球隊抵達球場的行程暫時暫停」，並要求所有人員留在安全區域，等待暴風雨通過。
根據BBC足球記者最新消息指出，「由於現場出現惡劣天氣，本場比賽開球時間將會延後。預計比賽將在墨西哥城當地時間晚上7點開球。」也就是台灣時間早上9點才開打。
開球時間曾考慮提前 最終維持原定計畫
事實上，受到近期午後雷雨頻繁影響，賽前一天就曾傳出FIFA與相關單位討論是否將開球時間提前。一度有消息指出，比賽可能從原訂的當地時間晚間6點提前至中午12點進行，希望避開晚間雷雨。不過經過多方協調後，最終仍決定維持原訂開球時間。
墨西哥總教練阿吉雷（Javier Aguirre）曾公開反對提前開球的提議，甚至形容如果真的更改時間，「就像被狠狠踢了一腳」，直言自己完全無法接受。英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）則表示，球隊沒有受到相關消息影響，仍專注備戰。
FIFA防雷規定曝光 8英里內落雷比賽就得喊停
根據氣象預報，暴風雨恐一路持續到比賽開踢前，因此也讓比賽能否如期進行備受關注。依照FIFA安全規範，只要球場周圍8英里（約13公里）範圍內偵測到雷擊，比賽就必須立即暫停；只有在30分鐘內未再出現任何雷擊，才能恢復比賽。若期間再次發生閃電，30分鐘計時將重新開始。這也意味著，只要雷雨持續，開踢的時間仍可能受到影響。
高海拔成英格蘭另一大考驗 圖赫爾：四天根本無法適應
除了天候之外，英格蘭還得面對阿茲特克球場超過2200公尺的高海拔環境。圖赫爾坦言，高原將是球隊最大的挑戰之一，「高海拔當然會讓我們處於劣勢，我們只有4天時間，不可能讓身體完全適應，這是不可能的。」
不過圖赫爾強調，球隊早已做好心理準備，「困難一定會出現，甚至可能比我們想像得更多，但我們相信自己有能力克服。」對於賽前接連出現的天候與賽程風波，圖赫爾希望球員保持冷靜，不要受到外界雜音影響，「外面有很多聲音，但我們待在球隊裡，其實非常平靜、非常專注。」他說：「球員甚至不知道曾經討論過改時間這件事，因為那些都不是我們能控制的。」
圖赫爾表示，不論是高海拔、地主球迷，或是惡劣天氣，都不會站在英格蘭這一邊，但球隊會把注意力放在自己能掌握的事情，「我們知道將會面對什麼，也知道比賽開始後每個人都會感受到那股壓力，但這也是世界盃最迷人的地方。我相信球隊的凝聚力、鬥志以及求勝決心，都能幫助我們跨越這些挑戰。」
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比賽預定開踢前約3小時，阿茲特克球場上空突然烏雲密布，現場雷聲大作、閃電頻繁出現，隨後更降下大雨與冰雹。球迷紛紛躲進球場看台屋頂下避雨，維安人員及工作人員也趕緊聚集到帳篷或其他遮蔽處避難。現場廣播則宣布，由於天候因素，「球隊抵達球場的行程暫時暫停」，並要求所有人員留在安全區域，等待暴風雨通過。
根據BBC足球記者最新消息指出，「由於現場出現惡劣天氣，本場比賽開球時間將會延後。預計比賽將在墨西哥城當地時間晚上7點開球。」也就是台灣時間早上9點才開打。
事實上，受到近期午後雷雨頻繁影響，賽前一天就曾傳出FIFA與相關單位討論是否將開球時間提前。一度有消息指出，比賽可能從原訂的當地時間晚間6點提前至中午12點進行，希望避開晚間雷雨。不過經過多方協調後，最終仍決定維持原訂開球時間。
墨西哥總教練阿吉雷（Javier Aguirre）曾公開反對提前開球的提議，甚至形容如果真的更改時間，「就像被狠狠踢了一腳」，直言自己完全無法接受。英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）則表示，球隊沒有受到相關消息影響，仍專注備戰。
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根據氣象預報，暴風雨恐一路持續到比賽開踢前，因此也讓比賽能否如期進行備受關注。依照FIFA安全規範，只要球場周圍8英里（約13公里）範圍內偵測到雷擊，比賽就必須立即暫停；只有在30分鐘內未再出現任何雷擊，才能恢復比賽。若期間再次發生閃電，30分鐘計時將重新開始。這也意味著，只要雷雨持續，開踢的時間仍可能受到影響。
高海拔成英格蘭另一大考驗 圖赫爾：四天根本無法適應
除了天候之外，英格蘭還得面對阿茲特克球場超過2200公尺的高海拔環境。圖赫爾坦言，高原將是球隊最大的挑戰之一，「高海拔當然會讓我們處於劣勢，我們只有4天時間，不可能讓身體完全適應，這是不可能的。」
不過圖赫爾強調，球隊早已做好心理準備，「困難一定會出現，甚至可能比我們想像得更多，但我們相信自己有能力克服。」對於賽前接連出現的天候與賽程風波，圖赫爾希望球員保持冷靜，不要受到外界雜音影響，「外面有很多聲音，但我們待在球隊裡，其實非常平靜、非常專注。」他說：「球員甚至不知道曾經討論過改時間這件事，因為那些都不是我們能控制的。」
圖赫爾表示，不論是高海拔、地主球迷，或是惡劣天氣，都不會站在英格蘭這一邊，但球隊會把注意力放在自己能掌握的事情，「我們知道將會面對什麼，也知道比賽開始後每個人都會感受到那股壓力，但這也是世界盃最迷人的地方。我相信球隊的凝聚力、鬥志以及求勝決心，都能幫助我們跨越這些挑戰。」
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