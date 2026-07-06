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▲海莉在演唱會中突舊傷復發癱坐在地，痛苦畫面全曝光。（圖／翻攝自海莉IG@iam_hyerii）

選秀節目《宇宙啦啦隊》出身的9人女團「W!nky」，在3日於台北「Clapper Studio」舉辦演唱會，不料台啤永豐雲豹「電豹女」出身、在節目中奪冠的成員韓籍女神海莉（Hyeri），卻驚傳在演唱會中舊傷復發，還直接癱坐在地、痛到站不起來，表情也看起來非常痛苦。對此，海莉也在社群發文向粉絲道歉，透露是之前1對1時的舊傷還沒好，表演中又突然復發，自責表示：「沒能陪大家到最後。」海莉在3日演唱會中，突然癱坐在地無法自行起身，表情看起來非常痛苦，讓粉絲都很心疼。對此，海莉也親自發文解釋原因，透露之前在1對1對決時的傷還沒完全康復，表演中膝蓋舊傷又復發，因此沒能完成表演，「沒能陪大家到最後，也沒能親口好好地跟大家說再見，真的很抱歉。」海莉承諾會將這次經驗當作提醒，更加照顧好自己身體，「我會乖乖吃藥、積極復健，努力讓身體恢復。」帶給粉絲更好的舞台，並向粉絲及受到影響的W!nky隊友道歉，「我真的覺得很對不起我的隊友們，也覺得很抱歉，沒有把最好的舞台呈現給大家。」表示會更努力練習、成長，用更好的模樣跟大家見面。海莉從2024年10月開始來台發展，以練習生身份加入台灣職籃的桃園台啤永豐雲豹的啦啦隊「電豹女」。她以亮眼外型與精湛舞技迅速累積人氣，並於1年後就成功轉正成為正式隊員。接著在今年，海莉參加選秀節目《宇宙啦啦隊》，以超強實力突破重圍，成功奪下冠軍出道，未來動態備受矚目。