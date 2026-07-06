氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，巴威颱風已進入第二次巔峰發展階段，雲圖顯示眼牆完整且暴風範圍擴大，暴風圈預估達350公里以上。最新模式顯示路徑集中於宮古島至花蓮以東海域北上，但仍具不確定性，週四前後可能發布海上警報，預估下週六（11日）凌晨前後可能自花蓮至宜蘭一帶登陸。巴威颱風通過低海溫區可能短暫減弱，但進入東部高海溫海域後仍有再增強機會，9日至11日最接近台灣。
風王巴威再進巔峰！暴風圈擴大 預估從宜花登陸
氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新數值模式顯示，巴威颱風在接近台灣東部海域時，北方高壓仍然深厚且穩定，持續壓制颱風北轉幅度，使整體路徑進一步向西貼近台灣陸地，預估可能於7月11日（週六）凌晨前後，從宜蘭至花蓮一帶直接登陸
巴威在通過呂宋島東北側海域時，受海洋熱含量較低影響，強度可能短暫減弱，但當進入台灣東部海域後，因海水熱含量較高，反而具備再度增強條件，預估仍可能以強烈颱風等級接近或影響台灣。
第二次巔峰成形！巴威暴風圈擴張 最快週四發海警
巴威颱風已於今日（5日）進入第二次巔峰階段，雲圖顯示眼牆結構更加圓潤完整，眼型清晰且暴風範圍同步擴大，展現高度組織化特徵。
依據氣象署最新路徑預測，約在週五（10日）下午2時左右，巴威暴風圈將觸及海上颱風警報範圍，意味週四（9日）上午至中午時段，就有機會率先發布海上颱風警報。現階段AI模式與傳統數值預報顯示，路徑多集中於宮古島以西至花蓮以東一帶北上，但後期仍存在明顯分歧與誤差。
強度部分，巴威於昨日（4日）歷經結構置換後，今日再度進入強化期，呈現第二波巔峰發展。氣象觀測指出，雖在外觀上呈現穩定且完整的颱風結構，但同時也代表能量集中、潛在破壞力提升。
巴威發展特性像「這兩個恐怖颱風」！注意沿海安全
「觀氣象看天氣」指出，巴威暴風圈預估可達350公里以上，範圍相當廣闊，發展特性與1996年賀伯颱風、1997年溫妮颱風相似，兩者當年皆造成嚴重災情。賀伯颱風曾造成全台51死463傷、22人失蹤及大量建物損毀，溫妮颱風則造成44死84傷及「八一八風災」。不過粉專強調，路徑與環流相似不代表實際風雨分布一致，僅供防災參考。
此外，觀測指出，預估9日至11日為巴威颱風最接近台灣期間，8日深夜起東部海域風浪將逐步增強，10日至11日全台可能出現10至15公尺以上巨浪，海象條件將快速惡化，需特別留意沿海安全。
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氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新數值模式顯示，巴威颱風在接近台灣東部海域時，北方高壓仍然深厚且穩定，持續壓制颱風北轉幅度，使整體路徑進一步向西貼近台灣陸地，預估可能於7月11日（週六）凌晨前後，從宜蘭至花蓮一帶直接登陸
巴威在通過呂宋島東北側海域時，受海洋熱含量較低影響，強度可能短暫減弱，但當進入台灣東部海域後，因海水熱含量較高，反而具備再度增強條件，預估仍可能以強烈颱風等級接近或影響台灣。
巴威颱風已於今日（5日）進入第二次巔峰階段，雲圖顯示眼牆結構更加圓潤完整，眼型清晰且暴風範圍同步擴大，展現高度組織化特徵。
依據氣象署最新路徑預測，約在週五（10日）下午2時左右，巴威暴風圈將觸及海上颱風警報範圍，意味週四（9日）上午至中午時段，就有機會率先發布海上颱風警報。現階段AI模式與傳統數值預報顯示，路徑多集中於宮古島以西至花蓮以東一帶北上，但後期仍存在明顯分歧與誤差。
強度部分，巴威於昨日（4日）歷經結構置換後，今日再度進入強化期，呈現第二波巔峰發展。氣象觀測指出，雖在外觀上呈現穩定且完整的颱風結構，但同時也代表能量集中、潛在破壞力提升。
「觀氣象看天氣」指出，巴威暴風圈預估可達350公里以上，範圍相當廣闊，發展特性與1996年賀伯颱風、1997年溫妮颱風相似，兩者當年皆造成嚴重災情。賀伯颱風曾造成全台51死463傷、22人失蹤及大量建物損毀，溫妮颱風則造成44死84傷及「八一八風災」。不過粉專強調，路徑與環流相似不代表實際風雨分布一致，僅供防災參考。
此外，觀測指出，預估9日至11日為巴威颱風最接近台灣期間，8日深夜起東部海域風浪將逐步增強，10日至11日全台可能出現10至15公尺以上巨浪，海象條件將快速惡化，需特別留意沿海安全。
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