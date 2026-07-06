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2026年世界盃16強賽爆出震撼冷門，挪威以2：1擊退五屆冠軍巴西，昂首挺進8強。挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）此役上演梅開二度，個人在本屆世界盃前4場比賽已狂轟7球，不僅追平歷史神紀錄，更讓巴西隊助理教練達維德·安切洛蒂（Davide Ancelotti）賽後心服口服，直言不諱地稱讚其為「世界級球星」。哈蘭德本場比賽展現了恐怖的統治力。他的第一顆進球展現了極致的直覺、時機與運動能力，力壓巴西後衛加布里埃爾（Gabriel Magalhães）頭槌破網；第二顆進球更是一記令人驚嘆的「世界波」。憑藉這兩顆進球，哈蘭德在本屆賽事已累積7球，正式與梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）並列金靴獎領跑者。據統計，哈蘭德成為自1970年德國傳奇「轟炸機」穆勒（Gerd Müller，當時打進8球）之後，56年來首位在個人前4場世界盃比賽中，打進至少7球的球員。賽後獲選為單場最佳球員（Player of the Match）的哈蘭德，帶領挪威球迷進行了標誌性的「划船」慶祝動作。驚人的是，現場就連許多巴西球迷也情不自禁地加入歡呼，足見其用實力征服了全場。帶領球隊締造歷史後，哈蘭德在接受巴西《環球體育》採訪時激動表示：「這是挪威足球歷史上最重要的一場比賽！我們為戰勝象牙海岸，以及這場擊敗巴西的勝利感到無比自豪，這對挪威足球意義重大。我認為這會激勵許多許多年輕人，就像我小時候被前輩激勵那樣。」面對哈蘭德的無解表現，巴西隊助理教練達維德·安切洛蒂坦言球隊付出了慘痛代價：「他是一名世界級球員。在這樣的大賽中，你不能犯下任何小錯誤，一次失誤就意味著出局。今天這種事發生在我們身上，我們教練團將承擔輸球的責任，我們深感遺憾，此刻心情非常低落。」