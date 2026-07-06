強烈颱風巴威持續進逼台灣，中央氣象署今（6）日表示，巴威颱風目前偏西北西移動，目前評估通過台灣東北部海面機率高，不過由於巴威颱風的暴風圈非常大，因此即便沒有登陸，按照目前的最新路徑預估，暴風圈侵襲率仍是非常高，根據氣象署最新暴風圈侵襲機率，共有8縣市破5成，其中以基隆市62%最高，其次為宜蘭縣61%、台北市59%、新北市57%等，氣象署最快周四（9日）會發布海上陸上颱風警報。
巴威颱風最新暴風侵襲率！路徑北部很危險：8縣市破50%
根據氣象署最新資料，「各主要城市120小時颱風暴風侵襲機率」，目前一共有8個縣市突破50%，其中最高的為「基隆市62%」，其次為「宜蘭縣61%」，其他北部地區的縣市也有許多都突破50%，包括台北市59%、新北市57%、花蓮縣56%、桃園市55%、新竹縣52%、新竹市51%等。
其他中部縣市也都有40%以上，南部縣市則分布在20%至40%之間，完全要看巴威颱風北轉的角度以及時間的快慢。氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，巴威龐大的暴風圈，預估將於周五（10日）傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六（11日）為影響最明顯的時段，不過颱風路徑仍有調整空間，暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，仍須視後續路徑變化而定。
巴威颱風影響周五、周六最明顯！仍不排除登陸台灣
氣象署也提到，巴威颱風目前持續偏西北西移動，周三開始往北移動，評估通過台灣東北部海面機率較高，海上陸上警報都有機會，時間點最快會落在周四，周五、周六受颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，影響最為明顯，北部及宜蘭有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率；中南部及花蓮山區並有大雨或局部豪雨發生的機率。
至於巴威颱風到底會不會登陸？氣象署說，目前傳統模式預報登陸，AI預報從海面通過，但也不排除登陸，都在預報誤差範圍內。巴威颱風未來一天還有機會增強一些，這兩天強度達到巔峰，後續接近台灣時減弱，預估會是強颱下限或比較強的中颱。
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根據氣象署最新資料，「各主要城市120小時颱風暴風侵襲機率」，目前一共有8個縣市突破50%，其中最高的為「基隆市62%」，其次為「宜蘭縣61%」，其他北部地區的縣市也有許多都突破50%，包括台北市59%、新北市57%、花蓮縣56%、桃園市55%、新竹縣52%、新竹市51%等。
其他中部縣市也都有40%以上，南部縣市則分布在20%至40%之間，完全要看巴威颱風北轉的角度以及時間的快慢。氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，巴威龐大的暴風圈，預估將於周五（10日）傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六（11日）為影響最明顯的時段，不過颱風路徑仍有調整空間，暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，仍須視後續路徑變化而定。
氣象署也提到，巴威颱風目前持續偏西北西移動，周三開始往北移動，評估通過台灣東北部海面機率較高，海上陸上警報都有機會，時間點最快會落在周四，周五、周六受颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，影響最為明顯，北部及宜蘭有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率；中南部及花蓮山區並有大雨或局部豪雨發生的機率。
至於巴威颱風到底會不會登陸？氣象署說，目前傳統模式預報登陸，AI預報從海面通過，但也不排除登陸，都在預報誤差範圍內。巴威颱風未來一天還有機會增強一些，這兩天強度達到巔峰，後續接近台灣時減弱，預估會是強颱下限或比較強的中颱。