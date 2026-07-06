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巴威颱風最新暴風侵襲率！路徑北部很危險：8縣市破50%

目前一共有8個縣市突破50%，其中最高的為「基隆市62%」，其次為「宜蘭縣61%」，其他北部地區的縣市也有許多都突破50%，包括台北市59%、新北市57%、花蓮縣56%、桃園市55%、新竹縣52%、新竹市51%等。

預估將於周五（10日）傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六（11日）為影響最明顯的時段

▲按照目前巴威颱風最新路徑預測，北台灣地區首當其衝，最新暴風侵襲率北部8縣市突破5成。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風影響周五、周六最明顯！仍不排除登陸台灣

評估通過台灣東北部海面機率較高，海上陸上警報都有機會，時間點最快會落在周四

但也不排除登陸，都在預報誤差範圍內。