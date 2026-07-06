美國佛羅里達州邁爾斯堡海灘（Fort Myers Beach），當地時間上週五發生雷擊事故，造成1死3傷，有目擊者事後形容，當下場面之驚悚，有如「原子彈爆炸」。
綜合《太陽報》等外媒報導，事發時不少泳客正在暢泳消暑，閃電擊中水面，其中1名男子當場死亡，另外3人則是受傷被送往附近醫院救治。
目擊者克倫比（Debra Crombie）事後回憶，閃電劈下來的那瞬間非常刺眼，伴隨聲響巨大，活像原子彈爆炸一樣：「光線太強了，耳朵都痛了，眼睛也睜不開....當時我看不清閃電具體擊中哪裡，但若不是沙灘，就是海岸線上。」
事發後現場陷入混亂，有人高聲呼救，還有人慌慌張張跑回度假村躲避，美好的海灘假期瞬間變調。
報導指出，佛州及美國東岸部分地區，在獨立日國慶假期期間，天候狀況不佳，提醒民眾到戶外活動前，應密切留意天氣預報。
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目擊者克倫比（Debra Crombie）事後回憶，閃電劈下來的那瞬間非常刺眼，伴隨聲響巨大，活像原子彈爆炸一樣：「光線太強了，耳朵都痛了，眼睛也睜不開....當時我看不清閃電具體擊中哪裡，但若不是沙灘，就是海岸線上。」
事發後現場陷入混亂，有人高聲呼救，還有人慌慌張張跑回度假村躲避，美好的海灘假期瞬間變調。
報導指出，佛州及美國東岸部分地區，在獨立日國慶假期期間，天候狀況不佳，提醒民眾到戶外活動前，應密切留意天氣預報。