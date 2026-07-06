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台北101董事長賈永婕與王兆杰結婚23年，育有二女一子。她昨（5）日突然曬出球賽轉播畫面，直呼老公竟然把老婆丟在家，帶著一名「年輕妹妹」飛到美國看球，女孩身分也公開，是她在美國留學的女兒，笑翻一票網友。賈永婕昨日PO出美國職棒MLB的直播截圖，只見觀眾席第一排坐著一對男女，女方看起來相當年輕，讓她寫下：「把老婆丟在家，帶著年輕妹妹出國看球！」貼文曝光後立刻掀起熱議，也讓不少人好奇這位神祕女子究竟是誰。不過真相曝光後，卻反而讓網友全笑翻，原來畫面中的「嫩妹」根本不是別人，而是夫妻倆的小女兒小羽，王兆杰最近飛往美國探望正在南加州大學（USC）留學的女兒，並且父女倆一起去球場看了棒球，想不到在媽媽的煽風點火下意外成為話題。網友得知真相後紛紛留言笑說「史上最強小三」、「這個醋只能自己吞了」、「女兒才是爸爸上輩子的情人」。賈永婕也幽默回應：「好像只能吞下去了。」不過也有網友懷疑截圖中的男子是不是王兆杰，她則霸氣表示：「化成灰我都認得出來。」展現夫妻多年好感情。