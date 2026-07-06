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塞科內洛進一步指出，巴西隊「沒自信」的問題，其實早在世界盃開打前就已浮現。當時多名隊內領袖公開呼籲，希望內馬爾（Neymar）能夠重返國家隊。塞科內洛認為，比起內馬爾最終是否入選，更值得注意的是，這樣的聲音透露出整支球隊並不相信自己有能力完成任務，因此始終希望找一位精神支柱來承擔壓力。 文章最後直言，把一切責任推給巴西足球近年的混亂管理，只會讓問題變得更加簡單化。真正的事實是，巴西隊在這場16強戰中，從場上球員到教練團都沒有交出應有表現。隨著本屆世界盃止步16強，巴西自2002年奪冠後的世界盃冠軍荒正式延長至28年，也首度連續6屆無緣大力神盃。《環球體育》最後寫下沉重結語：「巴西足球需要重新建立，一切都必須重新開始。」



文章最後直言，把一切責任推給巴西足球近年的混亂管理，只會讓問題變得更加簡單化。真正的事實是，巴西隊在這場16強戰中，從場上球員到教練團都沒有交出應有表現。隨著本屆世界盃止步16強，巴西自2002年奪冠後的世界盃冠軍荒正式延長至28年，也首度連續6屆無緣大力神盃。《環球體育》最後寫下沉重結語：「巴西足球需要重新建立，一切都必須重新開始。」

2026年世界盃16強賽，巴西以1：2爆冷不敵挪威，無緣晉級8強，不僅提前結束本屆世界盃旅程，也確定將隊史世界盃冠軍荒延續至28年，更首度寫下連續6屆世界盃無法奪冠的不名譽紀錄。賽後，巴西媒體《環球體育》專欄記者道塞科內洛（Douglas Ceconello）發表長文評論，直指這場失利並非單純輸給哈蘭德（Erling Haaland），而是巴西全隊長期「逃避責任」的縮影。塞科內洛在文中直言，寫下這些評論令人無比痛苦，但今天的戰犯就是維尼修斯（Vinícius Júnior）。身為這支巴西隊在世界盃上的代表人物與球隊門面，維尼修斯在前幾場比賽無疑是表現最好的球員。「然而，當球隊需要在淘汰賽的關鍵時刻，由他邁出決定性的一步時，他卻退縮了。」塞科內洛犀利地指出，在上半場獲得可能改變比賽走勢的12碼罰球時，維尼修斯竟然將主罰權交給了吉馬良斯（Bruno Guimarães），而後者最終一腳射飛。即便總教練安切洛蒂在賽後記者會緩頰，表示這是先前就定好的順位，但巴媒完全不買帳，認為在如此生死攸關的時刻，身為球隊當家主角就該主動站出來扛下勝負，而不是依循常規逃避壓力。不過，塞科內洛也強調，維尼修斯與吉馬良斯並不該成為唯一的代罪羔羊。半個巴西的球迷都在呼喊著要讓神童恩德里克（Endrick）先發，結果他此役在接到維尼修斯一次大師級的妙傳後，竟然浪費了一個不可思議的絕佳空檔。在防線端，英超頂級中後衛加布里埃爾（Gabriel Magalhães）在與英超老熟人哈蘭德（Erling Haaland）的個人對抗中全盤皆輸，被對手的高空優勢無情蹂躪。「巴西隊面對挪威時的被動讓人感到極度焦慮。」文中批評，巴西隊整個下午都缺乏主動掌控比賽的欲望，只是消極地等待挪威犯錯，寄望靠反擊繼續做夢。而安切洛蒂在落後時的調兵遣將更是堪稱「災難」，必須為這場潰敗負起重大責任