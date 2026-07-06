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拉菲尼亞（Rafinha）是最佳選擇，其次是內馬爾（Neymar），然後是吉馬良斯

維尼修斯在皇馬近10次點球中僅罰進6球，

▲數據顯示，維尼修斯在皇馬近10次點球中僅罰進6球，命中率偏低，這或許是安切洛蒂父子對其缺乏信心的主因。（圖／美聯社／達志影像）

面對實力相對較弱的挪威，巴西隊竟主動放棄了控球權

在比分落後的情況下，安切洛蒂換上了帶傷入選且久疏戰陣的老將內馬爾，以及年僅19歲的小將恩德里克（Endrick）

巴西隊本場的預期進球值（xG）高達2.73，遠勝挪威的0.73

▲巴西自1990年義大利世界盃以來首次止步16強的最差戰績，當家球星內馬爾（Neymar）「最後一舞」落幕，他也在場上激動落淚。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃16強賽，五屆冠軍巴西隊以1：2不敵挪威，自1994年以來首次無緣世界盃8強。這場失利在媒體標題上常被冠以「爆冷」二字，但若從比賽內容、教練調度以及巴西隊近四年的備戰週期來看，這場敗仗根本不是什麼冷門，這就是巴西目前真實水平的體現。教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）今晚讓良斯（Bruno Guimaraes）主罰12碼罰球，以及放棄控球權給挪威，毫無疑問就是他對於球隊缺乏信心的展現。開賽第14分鐘，巴西隊獲得一次12碼罰球機會，主罰的卻是中場球員吉馬良斯，最終他的射門被挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）神勇撲出。為何不讓陣中身價最高、狀態火熱且在皇家馬德里擔任第二順位點球手的維尼修斯（Vinicius Jr.）主罰？賽後，巴西助教達維德·安切洛蒂（Davide Ancelotti）解釋，這是「教練團在賽前會議中事先定好的決定」。安切洛蒂在賽後新聞發布會上直言，不僅吉馬良斯順序比維尼修斯罰球更前面，後者甚至不在前4選擇：「我們在賽前分析數據時，，最後是馬丁內利（Gabriel Martinelli）。所以我們選擇了布魯諾，因為他是當時場上的最佳人選。」數據顯示，命中率偏低，這或許是安切洛蒂父子對其缺乏信心的主因。但在國家隊面臨生死戰，且陣中缺乏絕對領袖的時刻，將關鍵的點球權交給吉馬良斯，這在未來一定會不斷被拿出來討論。主帥安切洛蒂的戰術安排與換人調度，有兩點比較值得討論。首先是，想要主踢反擊。更強的球隊選擇放棄場面優勢，這顯然是對自己球隊沒信心的一種展現。全場傳球次數僅329次，遠低於挪威的680次。擁有卡塞米羅（Casemiro）與吉馬良斯的豪華中場，卻在組織與推進上全面失能。更令人費解的是最後時刻的換人。。離開歐洲五大聯賽已久的內馬爾，競技狀態大幅下滑，企圖依靠他在生死戰中力挽狂瀾，顯然是不切實際的幻想；而恩德里克在上場後錯失了一次黃金單刀機會，顯示其在大賽經驗上仍顯稚嫩。從數據來看，，但最終比分卻是1：2。這凸顯了巴西隊在進球轉換率上的極度低迷。除了吉馬良斯罰丟點球，球隊在多次絕佳機會前皆未能把握。反觀挪威，全場僅有少數幾次具威脅的攻勢，卻能依靠前鋒哈蘭德（Erling Haaland）的個人能力轉化為進球。哈蘭德在本場比賽中展現了極高的終結能力，全場僅有幾次觸球機會，卻能頂住巴西後衛加布里埃爾（Gabriel Magalhães）的防守，以一記頭槌和一記世界波完成梅開二度。他在本屆世界盃已攻入7球，追平梅西與姆巴佩，展現出足以接班世界足壇新生代巨星的恐怖實力。前巴西國腳費利佩·梅洛（Felipe Melo）在賽後嚴厲批評了巴西足協過去四年的管理混亂。從足協主席被罷免，到經歷四任主帥的頻繁更迭，巴西隊度過了一個被形容為「無恥」且毫無建設性的備戰週期。這場敗仗是巴西隊自2002年奪冠後，連續第7次在世界盃淘汰賽階段敗給歐洲球隊。面對歐洲球隊嚴密的戰術紀律與高效的防守反擊，森巴足球的傳統優勢已蕩然無存。過去我們談到足球，都不能繞過巴西，但最近20年的國際賽，南美森巴氣息的靈性足球，已經不敵歐洲的戰術紀律和強調身體對抗的足球。阿根廷2022年奪冠，骨子裡也踢得是歐洲那一套，在輸給沙烏地阿拉伯後啟用了新世代球員，最終才開花結果。巴西陣容肯定是比挪威更好，但幾次淘汰賽已經說明，他們發揮不穩定在大賽上是致命的，國際賽追求效率而非花俏。這一點曾經帶過那支在伊斯坦布爾丟掉歐冠的AC米蘭的安切洛蒂肯定最清楚。告別內馬爾時代後，巴西四年後會更好嗎？讓人難以樂觀起來。