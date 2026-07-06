美國國家氣象局（National Weather Service）表示，強烈颱風巴威（Bavi）已於週一在馬里亞納群島最南端的羅塔島（Rota, Northern Mariana Islands）登陸，給關島、北馬里亞納帶來狂風暴雨。外媒引述當地民眾面對強颱來襲的心聲，有日籍遊客表示自己只敢躲在飯店。
根據《BBC》報導，在關島經營餐廳的庫巴庫（Pinky Cubacub）表示，自己花了500美元購買合板、封住窗戶，深怕因巴威颱風的破壞而蒙受巨大損失：「我承受不起...因為我才剛起步，現在賺的錢只夠付房租、水電費、薪水和原物料，我甚至還沒給自己發工資。」
1名日本遊客 Miku Sakurai 則透露，她原訂週日飛回東京的航班已因天氣取消：「暴風雨來臨時，我們會待在飯店，我很害怕。」
報導提到，北馬利安納群島人口約4萬人，鄰近的關島則約有17萬居民。今年4月中旬，強烈颱風「辛樂克（Sinlaku）」才剛重創該地區，造成17人死亡，災損約15億美元。
美國國家氣象局（NWS）警告，這場風暴正直撲羅塔島，最大持續風速接近每小時290公里，陣風更達每小時350公里，恐造成「災難性」破壞，許多未採用鋼筋混凝土、未經加固的房屋恐將遭到摧毀，短期內難以居住。
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1名日本遊客 Miku Sakurai 則透露，她原訂週日飛回東京的航班已因天氣取消：「暴風雨來臨時，我們會待在飯店，我很害怕。」
報導提到，北馬利安納群島人口約4萬人，鄰近的關島則約有17萬居民。今年4月中旬，強烈颱風「辛樂克（Sinlaku）」才剛重創該地區，造成17人死亡，災損約15億美元。
美國國家氣象局（NWS）警告，這場風暴正直撲羅塔島，最大持續風速接近每小時290公里，陣風更達每小時350公里，恐造成「災難性」破壞，許多未採用鋼筋混凝土、未經加固的房屋恐將遭到摧毀，短期內難以居住。
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